2018-12-05T03:53:34+03:00
Общество

В почтовое обращение вышла новогодняя марка со Снегурочкой

Новогодние марки поступили в Приморский край тиражом 1600 экземпляров, они будут распространяться через отделения Почты России
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Почтовая марка со Снегурочкой подходит для отправки писем и открыток по России, а двух марок будет достаточно, чтобы поздравить с наступающим Новым годом друзей за рубежом.

Традицию празднования Нового года в ночь с 31 декабря на 1 января путем украшения домов ветвями хвойных деревьев и запуском салютов на улице в России установил Петр I, издавший в 1699 году указ о переходе на новую систему летоисчисления. С тех пор одним из главных атрибутов и символов праздника является новогодняя ёлка.

Другими символами Нового года стали Дед Мороз и Снегурочка. Вместе они делают праздник более ярким и радостным. 4 декабря, в официальный день написания писем Деду Морозу, Почта России провела торжественный выпуск новогодней марки. Почетной гостьей церемонии стала Российская Снегурочка.

Почта России в Приморском крае предлагает своим клиентам заблаговременно позаботиться о новогодних поздравлениях: отправить почтовую карточку или посылку своим друзьям и близким в ближайшем почтовом отделении. Посетители центрального отделения Владивостока (690090 по ул. Верхнепортовая, д.2) могут бесплатно поставить оттиск специального штемпеля «С Новым годом!» на любое почтовое отправление из Владивостока.

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