В почтовое обращение вышла новогодняя марка со Снегурочкой
Почтовая марка со Снегурочкой подходит для отправки писем и открыток по России, а двух марок будет достаточно, чтобы поздравить с наступающим Новым годом друзей за рубежом.
Традицию празднования Нового года в ночь с 31 декабря на 1 января путем украшения домов ветвями хвойных деревьев и запуском салютов на улице в России установил Петр I, издавший в 1699 году указ о переходе на новую систему летоисчисления. С тех пор одним из главных атрибутов и символов праздника является новогодняя ёлка.
Другими символами Нового года стали Дед Мороз и Снегурочка. Вместе они делают праздник более ярким и радостным. 4 декабря, в официальный день написания писем Деду Морозу, Почта России провела торжественный выпуск новогодней марки. Почетной гостьей церемонии стала Российская Снегурочка.
Почта России в Приморском крае предлагает своим клиентам заблаговременно позаботиться о новогодних поздравлениях: отправить почтовую карточку или посылку своим друзьям и близким в ближайшем почтовом отделении. Посетители центрального отделения Владивостока (690090 по ул. Верхнепортовая, д.2) могут бесплатно поставить оттиск специального штемпеля «С Новым годом!» на любое почтовое отправление из Владивостока.