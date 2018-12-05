2018-12-05T05:17:31+03:00
Общество

Авиакомпания «Аврора» опровергла информацию о разгерметизации самолета, летевшего в Токио

Экипаж обнаружил некорректную работу панели указателей показаний давления
Василий ПОЛИКАРПОВ
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По словам представителей авиакомпании, разгерметизации воздушного судна не было.По словам представителей авиакомпании, разгерметизации воздушного судна не было.
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Авиакомпания «Аврора» прокомментировала инцидент, произошедший с воздушным судном De Havilland Canada 8-400, выполнявшим рейс 3638 из Владивостока в Токио.

По информации, предоставленной специалистом по рекламе и связям с общественностью авиакомпании «Аврора» Галиной Подзолковой, разгерметизации не было.

- Экипажем была обнаружена некорректная работа панели указателей показаний давления, фактическая разгермитезация кабины воздушного судна отсутствовала, - отметила представитель компании.

Напомним, 3 декабря во время перелета самолета De Havilland Canada 8-400 возникла неполадка, из-за которой пилот принял решение не лететь до Японии, а скомандовал по рации приготовить им место в воздушной гавани Владивостока. Всех пассажиров без труда вывели по трапу в здание аэропорта и предложили им полететь на другом самолёте. Самолёт взлетел в 13:38 и через несколько часов успешно приземлился в японском аэропорту Нарита.

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В этом году на Восточном экономическом форуме канадская компания Viking Air Limited подписала соглашение о намерениях производить в Приморье самолёты De Havilland Canada 6-400 TwinOtter. Их основное отличие от вышеупомянутого самолета - вместимость. Канадцы запустят в производство двадцатиместный турбовинтовой пассажирский самолёт с укороченными взлётно-посадочными характеристиками. Удобен для неподготовленных грунтовых площадок, широко используется на воздушных линиях малой протяжённости, на аэродромах с короткими взлётно-посадочными полосами, в экспедиционных условиях.

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