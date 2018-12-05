2018-12-05T05:26:25+03:00
Общество

И носит тапочки в зубах: во Владивостоке служебный пёс нашёл наркотики в посылке для арестантки

Запрещённые вещества не попали в СИЗО-1
Софья КУЧИНА
Поделиться:
Фото:http://www.xn----7sbab6cced3a3a4de3cm.xn--p1ai/Фото:http://www.xn----7sbab6cced3a3a4de3cm.xn--p1ai/
Изменить размер текста:

Во Владивостоке умом и сообразительностью отличилась служебная собака по кличке Чердаш. Она помогла сотрудникам СИЗО-1 предотвратить передачу наркотиков на режимный объект. «Сэрприз» для арестантов люди и животное нашли в посылке для одной из обвиняемых, а именно в тапочке. Там оказались свёртки с бежевым и зелёным порошком. Экспертиза подтвердила, что находка, это не что иное, как наркотик. В первом была смесь героина, 6-моноацетилморфина и ацетилкодеина – она потянула на 1,29 граммов; во втором - масло каннабиса общей массой 1,06 граммов.

О задержании доброго самаритянина, пожертвовавшего эти вещества заключённым, пресс-служба ГУФСИН ничего не сообщает.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Сторожевых собак украли и вернули жительнице Приморья
В нацпарке Приморья с редчайшими леопардами поймали браконьера
Приморец ездил по краю с рюкзаком марихуаны
Бурят приехал во Владивосток на стройку и зарезал приятеля
Приморцы летят на съезд «Единой России» — обсуждать идеологию
Больше 13 тысяч бесплатных гектаров раздали в Приморье
Во Владивостоке пьяный братец сбил сестру джипом
Авиакомпания «Аврора» опровергла информацию о разгерметизации самолета, летевшего в Токио
Соя с амброзией осталась на складах Приморья
В почтовое обращение вышла новогодняя марка со Снегурочкой
В Приморье по указке наркосбытчицы полицейские нашли 20 пакетов с «дурью»
И рыбку съесть, и собаку выгулять: житель приморского городка показал «класс» собаководам
Приморье ждёт очередной бесснежный день
Приморцы надеялись вывезти в Китай трепанг на полтора миллиона
Генконсульство США во Владивостоке закроется на траур
Водителя грузовика в Приморье судят за утонувшего напарника
МТС предложит подписку на смартфон
Агент по недвижимости проворовалась и села в Приморье
Дешёвая рыба попала во все торговые сети Приморья
Серьёзные зимние холода спешат в Приморье
Рекламный мусор не сойдёт с рук коммерсантам Владивостока
Буйного прапорщика в Приморье осудили условно за пьяное побоище в кафе
3,7 тонны собачьего корма задержали в порту Владивостока
Тихоокеанцы за год привели в порядок 100 захоронений в Приморье
Больницу рыбаков Владивостока переоснастят оборудованием до Нового года
Приморский океанариум выращивает корм для рыб на банановой кожуре
Почта России в Приморском крае предлагает написать письмо Деду Морозу
Наркозакладчицу в Приморье посадили на семь лет