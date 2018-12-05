2018-12-05T05:26:25+03:00
Общество

И носит тапочки в зубах: во Владивостоке служебный пёс нашёл наркотики в посылке для арестантки

Запрещённые вещества не попали в СИЗО-1
Софья КУЧИНА
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Фото:http://www.xn----7sbab6cced3a3a4de3cm.xn--p1ai/Фото:http://www.xn----7sbab6cced3a3a4de3cm.xn--p1ai/
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Во Владивостоке умом и сообразительностью отличилась служебная собака по кличке Чердаш. Она помогла сотрудникам СИЗО-1 предотвратить передачу наркотиков на режимный объект. «Сэрприз» для арестантов люди и животное нашли в посылке для одной из обвиняемых, а именно в тапочке. Там оказались свёртки с бежевым и зелёным порошком. Экспертиза подтвердила, что находка, это не что иное, как наркотик. В первом была смесь героина, 6-моноацетилморфина и ацетилкодеина – она потянула на 1,29 граммов; во втором - масло каннабиса общей массой 1,06 граммов.

О задержании доброго самаритянина, пожертвовавшего эти вещества заключённым, пресс-служба ГУФСИН ничего не сообщает.

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