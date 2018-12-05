И носит тапочки в зубах: во Владивостоке служебный пёс нашёл наркотики в посылке для арестантки

СЕГОДНЯ 05:26 2018-12-05T05:26:25+03:00

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Во Владивостоке умом и сообразительностью отличилась служебная собака по кличке Чердаш. Она помогла сотрудникам СИЗО-1 предотвратить передачу наркотиков на режимный объект. «Сэрприз» для арестантов люди и животное нашли в посылке для одной из обвиняемых, а именно в тапочке. Там оказались свёртки с бежевым и зелёным порошком. Экспертиза подтвердила, что находка, это не что иное, как наркотик. В первом была смесь героина, 6-моноацетилморфина и ацетилкодеина – она потянула на 1,29 граммов; во втором - масло каннабиса общей массой 1,06 граммов.

О задержании доброго самаритянина, пожертвовавшего эти вещества заключённым, пресс-служба ГУФСИН ничего не сообщает.