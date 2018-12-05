Во Владивостоке пьяный братец сбил сестру джипом

СЕГОДНЯ 06:59 2018-12-05T06:59:41+03:00

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Прокуратура Владивостока утвердила обвинение для водителя, севшего за руль «SUZUKI ESCUDO» в состоянии алкогольного опьянения.

По версии следствия, в июне 2017 года на территории гаражного кооператива в районе улицы Ленина в посёлке Трудовое пьяный мужчина решил проехаться. Однако, начав движение задним ходом, наехал на родную сестру. От этого последняя получила тяжёлые травмы.

Уголовное дело направлено в Советский районный суд г. Владивостока для рассмотрения по существу.