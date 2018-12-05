2018-12-05T07:32:25+03:00
Общество

Больше 13 тысяч бесплатных гектаров раздали в Приморье

Участникам программы в крае предлагают около 20 мер поддержки
Игорь СОРОКИН
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фото - АПКфото - АПК
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По программе «Дальневосточный гектар» в Приморье оформили в собственность уже 13,2 тысячи участков. Одобрена выдача еще 2,5 тысяч гектаров — бумаги на них граждане получат в ближайшее время.

Как рассказали в краевом департаменте земельных и имущественных отношений, с начала действия программы заключено уже 13 248 договоров на бесплатный участок земли в Приморье.

«Сегодня в департаменте ещё почти 2,5 тысячи комплектов документов на предоставление дальневосточного гектара. 268 из них — на подписании, остальные сформированы и направлены заявителям», — сообщили в ведомстве.

Наиболее востребованы участки самими приморцами — жители края осваивают уже почти 11,5 тысяч гектаров. Также среди получивших наделы — жители Москвы и Московской области (302), Хабаровского края (212), Санкт-Петербурга (97), Краснодарского края (56), Иркутской области (53) и других. Всего гектары в Приморье получили жители 80 регионов.

Напомним, федеральный закон о дальневосточном гектаре вступил в силу 1 июня 2016 года. Каждый россиянин может взять бесплатный участок на Дальнем Востоке. Пока на гектары в Приморье подано 49 848 заявлений.

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