2018-12-05T07:52:11+03:00
Общество

Приморцы летят на съезд «Единой России» — обсуждать идеологию

На его площадках обсудят новый формат работы партии в регионах
Игорь СОРОКИН
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фото из архива авторафото из архива автора
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Делегаты от приморского отделения «ЕР» примут участие в работе XVIII съезда «Единой России», который откроется 7 декабря в Москве. В первый день съезда пройдут дискуссионные площадки, посвященные обновлению партии и участию в выборах.

Как рассказала руководитель приморской делегации — секретарь партотделения Людмила Талабаева, на площадках съезда обсудят и приморские предложения.

«Мы получили от партийцев и сторонников огромное количество предложений по всем направлениям. Большое внимание уделили идеологии и технологиям в избирательных кампаниях. Съезд — уникальная возможность обсудить с коллегами новый формат работы партии в регионах и наши планы на будущее», — сказала Талабаева.

Как уточнили в отделении, в составе делегации, которая представит Приморье, порядка 30 человек.

Среди них семь делегатов, избранных прямым голосованием на региональной партконференции 3 ноября: Владимир Архипов, Михаил Атрошко, Наталья Войновская, Олег Кириллов, Андрей Кузнецов, Людмила Таран, Игорь Шевчук, спикеры парламентов Приморья и Владивостока Александр Ролик и Андрей Брик, депутаты Госдумы Виктор Пинский, Владимир Новиков, Виктория Николаева и Сергей Сопчук, член Генсовета «ЕР» Алексей Губайдуллин, руководитель региональной общественной приемной партии Ольга Забелина, руководитель региональной контрольной комиссии Юрий Мельников и другие.

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