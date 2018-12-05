Приморец ездил по краю с рюкзаком марихуаны

5 Дек. 09:20 2018-12-05T09:20:34+03:00

В отделе полиции 52-летний житель поселка Трудовое признался, что наркотик изготовил сам для себя

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Полицейские задержали в Приморье подозреваемого в незаконном хранении наркотиков в крупном размере.

Сотрудники Госавтоинспекции ОМВД по Уссурийску получили оперативную информацию о том, что у пассажира автомобиля, двигающегося по автодороге Хабаровск-Владивосток, при себе груз наркотиков.

На 674-м километре гострассы Хабаровск-Владивосток полицейские остановили Nissan AD. При осмотре автомобиля сотрудники ДПС нашли рюкзак с растительным веществом. Пассажир иномарки признал, что рюкзак действительно принадлежит ему.

Изъятое направили в экспертно-криминалистический отдел. Экспертиза установила, что вещество — это более 1,2 килограмма марихуаны, а это уже крупный размер.

В отделе полиции 52-летний житель поселка Трудовое признался, что наркотик изготовил сам для себя.

В следственном подразделении возбудили уголовное дело статье УК РФ «Незаконные хранение, перевозка, изготовление наркотиков без цели сбыта в крупном размере». Санкция статьи предусматривает до десяти лет.