2018-12-05T09:48:15+03:00
Происшествия

В нацпарке Приморья с редчайшими леопардами поймали браконьера

Задержание провели в верховьях реки Нарва, когда госинспекторы нацпарка патрулировали территорию
Игорь СОРОКИН
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фото - ОМВД по Приморьюфото - ОМВД по Приморью
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Полиция возбудила уголовное дело о браконьерстве в нацпарке «Земля леопарда» в Приморье.

Установлено, что 34-летний местный житель находился на территории нацпарка «Земля леопарда», желая по-браконьерски настрелять себе добычи. Мужчина не успел нанести существенного ущерба, так как был задержан сотрудниками службы охраны нацпарка.

Задержание провели в верховьях реки Нарва, когда госинспекторы нацпарка патрулировали территорию. Услышав несколько выстрелов, они прибыли на место и обнаружили мужчину. При себе у него оказался заряженный нарезной карабин, патроны и охотничий нож.

На место тут же вызвали следственно-оперативную группу ОМВД по Хасанскому району.

Подозреваемого в браконьерстве доставили в райотдел полиции, где он признался в содеянном. Изъятое направили на баллистическую экспертизу, а также экспертизу холодного и металлического оружия.

Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Незаконная охота на особо охраняемой природной территории». Санкция статьи предусматривает штраф до 500 тысяч рублей, либо лишение свободы до двух лет. Расследование продолжается.

Справка КП

На территории нацпарка «Земля леопарда» запрещена любая деятельность, которая может нанести ущерб природным комплексам, объектам растительного и животного мира. Территория является эталонным участком южно-уссурийской тайги. Главная ее гордость — это дальневосточный леопард — самая редкая из крупных кошек на планете.

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