Адреса елочных базаров уже известны во Владивостоке

5 Дек. 10:34 2018-12-05T10:34:17+03:00

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Мэрия Владивостока сформировала список адресов, где разместятся торговые ряды с новогодними ёлками.

На сегодня определён 31 адрес, где легальна торговля новогодними ёлками. На 16 точках уже определены предприниматели, которые смогут начать торговлю с 12 декабря.

Автолавки разместятся на ул. Луговой, 58, ул. Аллилуева, 6, Океанском проспекте, 41, ул. Пшеницына, 22, ул. Руднева 1б и ул. Руднева 13в, стр. 3, ул. Анны Щетининой, 19, ул. Жигура, 48, ул. Кирова, 32, ул. Лермонтова, 75, ул. Маковского, 210, ул. Новоивановская, 10а, ул. Постышева, 47, ул. Фадеева, 12б, ул. Сабанеева, 16.

17 декабря будут подведены итоги закрытого аукциона по 15 адресам: ул. Верхнепортовая, 68, ул. Воронежская, 1, ул. Всеволода Сибирцева, 67, ул. Карьерная, 22, ул. Кипарисовая, 22, просп. Красного Знамени, 73, просп. Красного Знамени, 90, просп. Красного Знамени, 114, ул. Нахимова, 1, ул. Русская, 52, ул. Светланская, 177, ул. Уральская, 6, ул. Шилкинская, 21.

Также купить праздничное дерево можно будет на фестивале-ярмарке «Новогодние сказки» на центральной площади.

фото - мэрия Владивостока