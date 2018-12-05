АО «Восточный Порт» направило на защиту экологии более 1 миллиарда рублей с начала года

5 Дек. 11:26 2018-12-05T11:26:27+03:00

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Крупнейший в России специализированный порт с высокотехнологичной перевалкой угля АО «Восточный Порт», входящий в угольный портовый холдинг ООО «Управляющая портовая компания», заключил договоры на сумму 1,1 млрд рублей на реализацию природоохранных мероприятий с начала 2018 года.

Масштабные преобразования портовой инфраструктуры проходят по нескольким направлениям в рамках комплексной экологической программы. Стивидорная компания приступила к созданию на территории угольного терминала и на строящейся Третьей очереди пылеветрозащитных экранов высотой более 20 метров, которые минимизируют уровень рассеивания пыли на границе санитарно-защитной зоны предприятия.

Специалисты провели модернизацию стационарной системы орошения угольных складов «Восточного Порта», которая не имеет аналогов в Приморском крае. Заменены элементы дождевальных установок, способных выпускать воду до 15 метров в высоту, охватывая площадь до 45 метров.

Выполнены работы по замене стенового покрытия закрытых зданий пересыпных станций, осуществляются мероприятия по внедрению дополнительных стационарных вакуумных систем пылеудаления в закрытом комплексе вагоноопрокидывателей, на крытых пересыпных станциях. Разрабатываются проекты дополнительных систем пылеподавления в пересыпных узлах судопогрузочных машин, реклаймеров и стакеров высокотехнологичного угольного терминала.

Проведена реконструкция системы водоотведения специализированного угольного комплекса, выполнена герметизация поверхности пирса и причалов для предотвращения стока поверхностных вод в акваторию бухты Врангеля.

В рамках программы в приобретена дополнительная техника: четыре вакуумные пылеуборочные машины, четыре снегогенератора, два вакуумных погрузчика. Условия эксплуатации предполагают круглогодичное использование техники, в том числе, при отрицательных температурах.

Комплекс мер включает постоянное наблюдение за силой и скоростью ветра, оснащение всех промышленных площадок системами видеонаблюдения. «Восточный Порт» на базе собственной аккредитованной лаборатории продолжает проведение ежедневного экологического мониторинга, отслеживая состояние атмосферного воздуха, промышленных вод, акватории бухты Врангеля.

Техническое перевооружение и дооснащение угольного терминала современными средствами для обеспечения экологически безопасной перевалки АО «Восточный Порт» ведет в рамках собственной комплексной экологической программы по переходу на закрытые технологии перевалки угля в соответствии с соглашением, заключенным с Министерством транспорта РФ, Росприроднадзором, Росморпортом и Администрацией Приморского края в мае 2018 года на Петербургском международном экономическом форуме.

Объем инвестиций в рамках реализации программы составит более 1,4 млрд рублей. Программа предусматривает проведение более 40 мероприятий, которые портовый холдинг реализует до 2020 года.

«АО «Восточный Порт» является единственным специализированным угольным терминалом Приморского края, с момента своего основания применяет для перевалки угля высокотехнологичное оборудование. Предприятие постоянно совершенствует производственные процессы с точки зрения минимизации негативных последствий для окружающей среды, основываясь на лучших мировых практиках. Реализации каждого мероприятия предшествуют точные математические расчеты, компьютерное моделирование и оценка его эффективности высококвалифицированными специалистами», — отмечает директор по вопросам охраны окружающей среды АО «Восточный Порт» Алексей Калачев.

За период с 2012 по 2017 годы ООО «Управляющая портовая компания» и АО «Восточный Порт» инвестировали 1,2 млрд рублей в модернизацию оборудования, очистных сооружений и систем ветрозащиты, восполнение биоресурсов моря, проведение экологических акций.

АО «Восточный Порт» является первым угольным терминалом Дальнего Востока, получившим сертификат соответствия требованиям международного стандарта ISO 14001:2015 «Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению». Сертификат заверяет, что АО «Восточный Порт» соответствует как российскому законодательству, так и международным требованиям по контролю факторов риска в производственной деятельности и влияния на окружающую среду. В ноябре 2018 года стивидор подтвердил соответствие данному сертификату.