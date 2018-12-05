Житель Приморья не дал другу в долг и простился с жизнью
В Артёме завершили расследование уголовного дела против приморца, которого обвиняют в тяжком преступлении.
Сотрудники приморского следственного управления СКР закончили уголовное дело против уроженца Приморья. Его обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, по неосторожности повлёкшем смерть потерпевшего.
По версии следствия, в сентябре на веранде дома на улице Жамского в Артёме пьяный обвиняемый напал на своего знакомого и нанёс ему не менее 10 ударов ножом. От полученных ран потерпевший умер. Причиной, озлобившей злоумышленника, стал отказ в денежном займе.
Следствие собрало достаточно доказательств: уголовное дело направлено в суд.