2018-12-05T14:15:12+03:00
Общество

Владивосток обеспечил 4/5 таможенных пошлин всего Дальнего Востока

Владивостокская таможня - несомненный лидер и рекордсмен по собранным таможенным платежам
Игорь СОРОКИН
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фото - ДВТУфото - ДВТУ
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Более 25 миллиардов рублей перечислили в госбюджет за ноябрь таможни Дальнего Востока.

25,4 миллиардов рублей перечислили в государственный бюджет дальневосточные таможенники за ушедший месяц. 96% платежей составили платежи за импорт. В ноябре 2017 года таможни Дальнего Востока пополнили бюджет на 19,8 миллиардов рублей — прогресс налицо.

Из 10 таможен Дальнего Востока впереди по сборам таможенных платежей Владивостокская таможня — 20,6 миллиардов рублей, Находкинская — 2,9 миллиарда рублей, Хабаровская — 869 миллионов рублей.

С начала 2018 года таможни Дальнего Востока перечислили в федеральный бюджет 240,5 миллиардов рублей.

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