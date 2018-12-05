Системы «Град» отработали по террористам в Приморье

СЕГОДНЯ 15:14 2018-12-05T15:14:35+03:00

При выполнении огневых задач применялись приемы, основанные на опыте современных вооруженных конфликтов

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На одном из полигонов Восточного военного округа в Приморье военнослужащие подразделения реактивной артиллерии мотострелкового соединения выполнили боевые стрельбы.

Расчеты ракетных систем залпового огня «Град» успешно поразили хорошо укрепленные позиции, легкобронированную технику и живую силу условных террористов.

При выполнении огневых задач применялись приемы, основанные на опыте современных вооруженных конфликтов. В частности, корректировали огонь расчеты беспилотников.

Кроме того, военнослужащие после боевых пусков отработали оперативный отход и смену боевых позиций.