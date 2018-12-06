Вечером Владивостоку обещают первый зимний снег

СЕГОДНЯ 00:20 2018-12-06T00:20:48+03:00

Вероятность выпадения осадков не так высока - всего 30 процентов

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Сегодня, 6 декабря, погоду в Приморье задают фронтальные разделы.

Это подразумевает, что вечером по краю местами пройдёт небольшой снег с вероятностью 30 %. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северо-западный умеренный. Воздух −4... −17°C.

Во Владивостоке переменная облачность, вечером слабый снег с вероятностью 30 %. Ветер северный умеренный, вечером до сильного. Воздух −6... −8°C.

В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер северный умеренный. Воздух −5... −7°C.

В Находке переменная облачность, без осадков, вечером небольшой снег с вероятностью 30 %. Ветер северный умеренный, вечером до сильного. Воздух −3... −5°C.