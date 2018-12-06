2018-12-06T00:20:48+03:00
Общество

Вечером Владивостоку обещают первый зимний снег

Вероятность выпадения осадков не так высока - всего 30 процентов
Игорь СОРОКИН
Поделиться:
фото из архива авторафото из архива автора
Изменить размер текста:

Сегодня, 6 декабря, погоду в Приморье задают фронтальные разделы.

Это подразумевает, что вечером по краю местами пройдёт небольшой снег с вероятностью 30 %. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северо-западный умеренный. Воздух −4... −17°C.

Во Владивостоке переменная облачность, вечером слабый снег с вероятностью 30 %. Ветер северный умеренный, вечером до сильного. Воздух −6... −8°C.

В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер северный умеренный. Воздух −5... −7°C.

В Находке переменная облачность, без осадков, вечером небольшой снег с вероятностью 30 %. Ветер северный умеренный, вечером до сильного. Воздух −3... −5°C.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Приморским океанариум пополнился речным и озёрным уловом
Елочных браконьеров ловят и наказывают в Приморье
Американский эсминец прошёл мимо базы ТОФ в Приморье
Житель Владивостока пытался продать запрещённое оружие
90 фирм Владивостока попались на "серых" зарплатах
Голый душевнобольной гулял по центру Владивостока
Житель Владивостока провалился под лёд и пропал
Пособие для безработных приморцев вырастет в 2019 году
Получателей льготной ипотеки в Приморье станет ещё больше
Системы «Град» отработали по террористам в Приморье
Владивосток обеспечил 4/5 таможенных пошлин всего Дальнего Востока
Стадион «Авангард» во Владивостоке отремонтируют за год
Житель Приморья не дал другу в долг и простился с жизнью
Большегрузы не пустят во Владивосток на время снегопадов
АО «Восточный Порт» направило на защиту экологии более 1 миллиарда рублей с начала года
Адреса елочных базаров уже известны во Владивостоке
Сторожевых собак украли и вернули жительнице Приморья
В нацпарке Приморья с редчайшими леопардами поймали браконьера
Приморец ездил по краю с рюкзаком марихуаны
Бурят приехал во Владивосток на стройку и зарезал приятеля
Приморцы летят на съезд «Единой России» — обсуждать идеологию
Больше 13 тысяч бесплатных гектаров раздали в Приморье
Во Владивостоке пьяный братец сбил сестру джипом
И носит тапочки в зубах: во Владивостоке служебный пёс нашёл наркотики в посылке для арестантки
Авиакомпания «Аврора» опровергла информацию о разгерметизации самолета, летевшего в Токио