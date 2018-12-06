Получателей льготной ипотеки в Приморье станет ещё больше

6 Дек. 00:41 2018-12-06T00:41:20+03:00

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Администрация Приморского края и Корпорация развития жилищного строительства по поручению врио губернатора Олега Кожемяко расширяют перечень категорий граждан, которые имеют право на льготу по ипотеке.

Уже в декабре получить займ от 5,5 % смогут работники оборонно-промышленного комплекса.

Как пояснил гендиректор корпорации Роман Чернявский, сейчас программа «Доступная ипотека» предусматривает выдачу особого кредита врачам, учителям, работникам культуры, государственным и муниципальным служащим. В ближайшее время к ним присоединятся и работники оборонно-промышленного комплекса.

«Мы с департаментом градостроительства предусмотрели дополнительный пункт, по которому купить квартиру по льготе смогут все работники приморских предприятий из реестра оборонно-промышленного комплекса, причем независимо от должности», — подчеркнул Чернявский.

На сегодня в реестр включено свыше 20 приморских предприятий. Так, рассчитывать на поддержку по ипотеке могут работники заводов «Варяг», «Дальприбор», «Изумруд», «Дальневосточный арсенал» во Владивостоке, авиакомпании «Прогресс» в Арсеньеве, завода «Звезда» в Большом Камне, судоремонтного завода в Фокино, авиаремонтного завода в Уссурийске, ремонтного завода средств обеспечения полетов в Спасске-Дальнем и других.

Также, по словам Чернявского, вскоре список пополнит еще одна категория — семьи с детьми. Пока этот вопрос прорабатывается. Окончательное решение примут в начале 2019 года.

Справка КП

Приморский край первым на Дальнем Востоке разработал и принял программу «Доступная ипотека». Базовая ставка по ней зависит от суммы. Так, при объеме кредитных средств до 3 миллионов рублей, при условии приобретения квартиры во Владивостоке, она снижается на три пункта, до 4 миллионов рублей — на два пункта, до 5 миллионов рублей — на один пункт. Минимальная ставка по льготной ипотечной программе с учетом субсидирования составляет 5,5% годовых при условии, что квартира на этапе строительства, и 6% — если жилье куплено на вторичном рынке.