2018-12-06T00:51:58+03:00
Общество

Пособие для безработных приморцев вырастет в 2019 году

Специалисты краевого департамента отметили, что для граждан предпенсионного возраста уже ввели дополнительные гарантии
Игорь СОРОКИН
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Изменение пенсионного возраста серьёзно поменяло и закон о занятости. Об этом говорили на семинаре для работодателей, прошедшем в приморском департаменте труда и соцразвития.

Актуальные вопросы трудового и пенсионного законодательства с работодателями Приморья обсудили сотрудники центра занятости, представители госинспекции труда и Пенсионного фонда.

Специалисты краевого департамента отметили, что для граждан предпенсионного возраста уже ввели дополнительные гарантии.

«С 2019 года максимальный размер пособия по безработице повысится с 4 900 до 11 280 рублей. Период выплаты также увеличится и составит один год», — обозначили они.

Кроме того, сохранятся федеральные и региональные льготы, которыми сегодня пользуются приморцы после выхода на пенсию. Они, как и прежде, будут распространяться на женщин, достигших 55 лет, мужчин — 60 лет. Это льготы по налогу на недвижимость и на землю, льготы на ЖКХ и капремонт, на покупку медикаментов и другие.

В свою очередь, специалисты Пенсионного фонда рассказали, что для начисления таких льгот сведения о сотрудниках предпенсионного возраста будут предоставляться работодателям по защищенному каналу связи. Граждане же могут подать заявление лично, через сайт госуслуг или по почте.

Еще одна мера поддержки — это организация обучения таких граждан, несмотря на статус занятости.

«С 2019 года работодатели Приморского края, держащие в штате сотрудников предпенсионного возраста, могут направить их на повышение квалификации в центры занятости. На время занятий слушателям будут платить стипендию в размере минимальной зарплаты, увеличенной на районный коэффициент», — информирует и.о. директора департамента Светлана Красицкая.

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