Житель Владивостока провалился под лёд и пропал
Во Владивостоке разыскивают мужчину, ушедшего под неокрепший лёд на реке Богатая.
Накануне оперативному дежурному Владивостокского филиала ДВРПСО МЧС сообщили о том, что на реке Богатая под лед провалился мужчина, который так и не смог выбраться на поверхность.
О помощи в обследовании участка реки попросило УМВД по Владивостоку.
Как рассказали в пресс-службе ДВРПСО МЧС, в район происшествия направились водолазы-спасатели владивостокского поисково-спасательного отряда.
Усилиями спасателей обследовано 100 квадратных метров береговой линии, проведено три водолазных спуска. В результате поиска провалившийся не обнаружен. Сегодня поиски будут продолжены.