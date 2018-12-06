Житель Владивостока провалился под лёд и пропал

СЕГОДНЯ 01:19 2018-12-06T01:19:57+03:00

Его поиски ведут силы полиции и спасательного отряда МЧС

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Во Владивостоке разыскивают мужчину, ушедшего под неокрепший лёд на реке Богатая.

Накануне оперативному дежурному Владивостокского филиала ДВРПСО МЧС сообщили о том, что на реке Богатая под лед провалился мужчина, который так и не смог выбраться на поверхность.

О помощи в обследовании участка реки попросило УМВД по Владивостоку.

Как рассказали в пресс-службе ДВРПСО МЧС, в район происшествия направились водолазы-спасатели владивостокского поисково-спасательного отряда.

Усилиями спасателей обследовано 100 квадратных метров береговой линии, проведено три водолазных спуска. В результате поиска провалившийся не обнаружен. Сегодня поиски будут продолжены.