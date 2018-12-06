Голый душевнобольной гулял по центру Владивостока
Полиция Владивостока проверила разошедшийся по соцсетям видеоролик, запечатлевший обнаженного мужчину, разгуливающего по центру города и пытающегося зайти в то или иное кафе или магазин.
Как сообщили в пресс-службе УМВД по Владивостоку, полицейские установили личность гражданина и задержали его. Им оказался 58-летний житель Владивостока, уже лечившийся в психоневрологическом диспансере.
Задержанного передали родственникам для психоневрологического обследования и дальнейшего лечения.
Ранее «Комсомольская правда» — Владивосток сообщала, что возле одной из школ краевого центра задержали не вполне здорового умом мужчину в красной куртке. Он часами слонялся по окрестностям учебного заведения и приставал к детям с несвязными расспросами. После медобследования мужчину направили на лечение.