Голый душевнобольной гулял по центру Владивостока

СЕГОДНЯ 01:53 2018-12-06T01:53:15+03:00

К его несчастью, такое поведение и в более тёплое время года считается нарушением общественного порядка

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Полиция Владивостока проверила разошедшийся по соцсетям видеоролик, запечатлевший обнаженного мужчину, разгуливающего по центру города и пытающегося зайти в то или иное кафе или магазин.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Владивостоку, полицейские установили личность гражданина и задержали его. Им оказался 58-летний житель Владивостока, уже лечившийся в психоневрологическом диспансере.

Задержанного передали родственникам для психоневрологического обследования и дальнейшего лечения.

Ранее «Комсомольская правда» — Владивосток сообщала, что возле одной из школ краевого центра задержали не вполне здорового умом мужчину в красной куртке. Он часами слонялся по окрестностям учебного заведения и приставал к детям с несвязными расспросами. После медобследования мужчину направили на лечение.