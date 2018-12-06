2018-12-06T02:32:33+03:00
Общество

90 фирм Владивостока попались на "серых" зарплатах

В мэрии не исключают, что после обработки всех анкет предприятий-нарушителей будет больше
Игорь СОРОКИН
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фото - мэрия Владивостокафото - мэрия Владивостока
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Как минимум 90 предприятий Владивостока выплачивают сотрудникам «серые» зарплаты в конвертах. Об этом стало известно благодаря месячнику по легализации трудовых отношений.

Эти данные прозвучали в мэрии Владивостока на заседании межведомственной группы по снижению неформальной занятости, легализации «серой» зарплаты и повышению сбора страховых взносов. Совещание провёл вице-мэр Игорь Ткаченко.

«Работа шла по нескольким направлениям, — рассказала начальник отдела соцпартнерства управления по исполнению отдельных государственных полномочий по госуправлению охраной труда мэрии Галина Набережных. — Так, во Владивостоке прошли несколько рейдов, во время которых участники посетили 41 организацию сферы торговли и услуг. Во время рейдов специалисты выявляют факты неформальной занятости, а также понуждают работодателей заключать трудовые договоры с работниками по закону. Безусловно, информируем и самих граждан».

Как пояснила Набережных, в рейдах традиционно участвуют представители мэрии, налоговой службы, фонда соцстрахования и полиции.

Также в рамках месячника во Владивостоке распространено более 5 тысяч памяток работникам и более 3 тысяч памяток работодателям (всего с начала года — 10 969 и 6 614 памяток). Около 6 тысяч человек, не указывая личных данных, приняли участие в анкетировании «Неформальная занятость».

Анкетирование уже выявило 90 предприятий Владивостока, где нарушают трудовое законодательства. Это значит, что людям, если они заболеют или получат травму на производстве, будет выплачено меньше, чем положено по закону. Возможно, им не заплатят вообще. Кроме того, трудоустройство по закону — это гарантия заслуженной пенсии.

В мэрии не исключают, что после обработки всех анкет предприятий-нарушителей будет больше. Каждое из них проверят.

Акции по легализации трудовых отношений проходят во Владивостоке дважды в год. Планируется, что следующий месячник состоится уже весной.

фото - мэрия Владивостока

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