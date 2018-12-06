Житель Владивостока пытался продать запрещённое оружие
Незаконная продажа холодного оружия привела жителя Владивостока на скамью подсудимых.
Прокурор Фрунзенского района утвердил заключение по уголовному делу против мужчины, которого обвиняют в незаконном сбыте оружия и использовании заведомо подложного документа.
По версии следствия, преступление совершено в мае. Фигурант, завладев самодельным кастетом, решил продать его. Встретившись с потенциальным покупателем, мужчина продал ему опасную поделку. Однако продавец не подозревал, что его клиент действует в рамках «оперативной закупки», и был задержан на месте.
По заключению эксперта кастет является холодным оружием ударно-раздробляющего действия, запрещённому к свободному обороту в России.
Но этим правонарушением список противозаконных деяний владивостокца не исчерпался. При задержании злоумышленник предъявил полицейским паспорт с поддельным, как оказалось, штампом о регистрации.
Сейчас уголовное дело направлено во Фрунзенский суд Владивостока.