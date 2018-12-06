2018-12-06T03:17:40+03:00
Происшествия

Житель Владивостока пытался продать запрещённое оружие

По заключению эксперта кастет является холодным оружием ударно-раздробляющего действия, запрещённому к свободному обороту в России
Игорь СОРОКИН
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фото - pixabay.comфото - pixabay.com
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Незаконная продажа холодного оружия привела жителя Владивостока на скамью подсудимых.

Прокурор Фрунзенского района утвердил заключение по уголовному делу против мужчины, которого обвиняют в незаконном сбыте оружия и использовании заведомо подложного документа.

По версии следствия, преступление совершено в мае. Фигурант, завладев самодельным кастетом, решил продать его. Встретившись с потенциальным покупателем, мужчина продал ему опасную поделку. Однако продавец не подозревал, что его клиент действует в рамках «оперативной закупки», и был задержан на месте.

По заключению эксперта кастет является холодным оружием ударно-раздробляющего действия, запрещённому к свободному обороту в России.

Но этим правонарушением список противозаконных деяний владивостокца не исчерпался. При задержании злоумышленник предъявил полицейским паспорт с поддельным, как оказалось, штампом о регистрации.

Сейчас уголовное дело направлено во Фрунзенский суд Владивостока.

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