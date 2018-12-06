2018-12-06T04:38:15+03:00
Политика

Американский эсминец прошёл мимо базы ТОФ в Приморье

Американская сторона считает, что этот шаг поможет ВМС США отстоять права на свободу морей
Игорь СОРОКИН
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Скорее всего, шаг американцев будет расценен как провокацияСкорее всего, шаг американцев будет расценен как провокацияФото: Александр ВАСИЛЬЕВ
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Американский эсминец USS McCampbell побывал в непосредственной близости от залива Петра Великого в Приморском крае. Между тем, именно в этом заливе в Приморье расположена база Тихоокеанского флота России.

Цель американской демонстрации — заявить российской стороне, что США будут выполнять операции везде, где это разрешает международное право. Об этом сообщает CNN, ссылаясь на заявление пресс-секретаря Тихоокеанского флота США Рэйчел Макмарр.

В заявлении Макмарр поясняется, что американский боевой корабль приблизился к российским водам, чтобы «бросить вызов чрезмерным морским претензиям России». Американская сторона считает, что этот шаг поможет ВМС США отстоять права на свободу морей.

«Эти операции демонстрируют, что Соединенные Штаты будут летать, плавать и действовать везде, где это разрешено международным правом», — подчеркивается в заявлении Макмарр.

Комментариев от российского министерства обороны на момент публикации получить не удалось.

Ранее «Комсомольская правда» — Владивосток сообщала, что по итогам 2018 года Тихоокеанский флот признан лучшим в составе ВМС РФ.

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