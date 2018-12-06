2018-12-06T04:47:34+03:00
Общество

Елочных браконьеров ловят и наказывают в Приморье

Самостоятельно заготавливать новогодние деревья приморцы не могут
Игорь СОРОКИН
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фото - АПКфото - АПК
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До Нового года осталось меньше месяца, а это значит, что горячая пора настала не только у добропорядочных приморцев, но и у злоумышленников, ежегодно наживающихся на новогодней романтике.

Чтобы дать им отпор, для охраны лесов Приморья от незаконных порубок сформировано 11 оперативных мобильных групп.

В краевом департаменте лесного хозяйства сообщили, что маршруты и график патрулирования тайги уже разработаны. В каждом филиале краевого лесничества составили планы совместных с полицией мероприятий по охране лесов.

По словам специалистов, в 2018 году фактов незаконных рубок новогодних елей пока не зафиксировано.

«Для эффективного контроля за законностью заготовки новогодних елей легальные торговые ряды, продающие их приморцам, приближены к действующим рынкам, крупным магазинам», — уточнили в департаменте.

Отметим, что в декабре 2017 года проведено 153 рейда, направленных на охрану молодняков хвойных пород, выявлено четыре факта незаконных рубок ели и пихты. Ущерб по незаконным рубкам составил 157 тысяч кубометров. Материалы были направлены в правоохранительные органы для возбуждения уголовных дел.

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