2018-12-06T04:47:34+03:00
Общество

Елочных браконьеров ловят и наказывают в Приморье

Самостоятельно заготавливать новогодние деревья приморцы не могут
Игорь СОРОКИН
Поделиться:
фото - АПКфото - АПК
Изменить размер текста:

До Нового года осталось меньше месяца, а это значит, что горячая пора настала не только у добропорядочных приморцев, но и у злоумышленников, ежегодно наживающихся на новогодней романтике.

Чтобы дать им отпор, для охраны лесов Приморья от незаконных порубок сформировано 11 оперативных мобильных групп.

В краевом департаменте лесного хозяйства сообщили, что маршруты и график патрулирования тайги уже разработаны. В каждом филиале краевого лесничества составили планы совместных с полицией мероприятий по охране лесов.

По словам специалистов, в 2018 году фактов незаконных рубок новогодних елей пока не зафиксировано.

«Для эффективного контроля за законностью заготовки новогодних елей легальные торговые ряды, продающие их приморцам, приближены к действующим рынкам, крупным магазинам», — уточнили в департаменте.

Отметим, что в декабре 2017 года проведено 153 рейда, направленных на охрану молодняков хвойных пород, выявлено четыре факта незаконных рубок ели и пихты. Ущерб по незаконным рубкам составил 157 тысяч кубометров. Материалы были направлены в правоохранительные органы для возбуждения уголовных дел.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Приморским океанариум пополнился речным и озёрным уловом
Американский эсминец прошёл мимо базы ТОФ в Приморье
Житель Владивостока пытался продать запрещённое оружие
90 фирм Владивостока попались на "серых" зарплатах
Голый душевнобольной гулял по центру Владивостока
Житель Владивостока провалился под лёд и пропал
Пособие для безработных приморцев вырастет в 2019 году
Получателей льготной ипотеки в Приморье станет ещё больше
Вечером Владивостоку обещают первый зимний снег
Системы «Град» отработали по террористам в Приморье
Владивосток обеспечил 4/5 таможенных пошлин всего Дальнего Востока
Стадион «Авангард» во Владивостоке отремонтируют за год
Житель Приморья не дал другу в долг и простился с жизнью
Большегрузы не пустят во Владивосток на время снегопадов
АО «Восточный Порт» направило на защиту экологии более 1 миллиарда рублей с начала года
Адреса елочных базаров уже известны во Владивостоке
Сторожевых собак украли и вернули жительнице Приморья
В нацпарке Приморья с редчайшими леопардами поймали браконьера
Приморец ездил по краю с рюкзаком марихуаны
Бурят приехал во Владивосток на стройку и зарезал приятеля
Приморцы летят на съезд «Единой России» — обсуждать идеологию
Больше 13 тысяч бесплатных гектаров раздали в Приморье
Во Владивостоке пьяный братец сбил сестру джипом
И носит тапочки в зубах: во Владивостоке служебный пёс нашёл наркотики в посылке для арестантки
Авиакомпания «Аврора» опровергла информацию о разгерметизации самолета, летевшего в Токио