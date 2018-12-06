2018-12-06T05:45:26+03:00
Происшествия

Аварийный барак во Владивостоке горел второй раз за три дня

Очень быстро выяснилось, что горит обычный мусор, в который кто-то бросил незатушенный окурок
Игорь СОРОКИН
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фото - ГУ МЧС по Приморьюфото - ГУ МЧС по Приморью
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Аварийный барак на улице 40 лет ВЛКСМ во Владивостоке в минувшую среду загорелся уже во второй раз за неделю.

Как рассказали в ГУ МЧС по Приморью, сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного пожарной охраны в 22:40. Расчет прибыл на место через 10 минут и приступил к борьбе с огнём. К счастью, площадь возгорания оказалась невелика. Очень быстро выяснилось, что горит обычный мусор, в который кто-то бросил незатушенный окурок.

Между тем, даже для такого несерьёзного возгорания пришлось задействовать четырёх человек и единицу техники. Как показывает опыт, такие бараки с наступлением холодов то и дело вспыхивают по разным причинам, и очень важна скорость вмешательства спасателей - иначе сооружение может выгореть буквально дотла.

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