2018-12-06T05:45:26+03:00
Происшествия

Аварийный барак во Владивостоке горел второй раз за три дня

Очень быстро выяснилось, что горит обычный мусор, в который кто-то бросил незатушенный окурок
Игорь СОРОКИН
Поделиться:
фото - ГУ МЧС по Приморьюфото - ГУ МЧС по Приморью
Изменить размер текста:

Аварийный барак на улице 40 лет ВЛКСМ во Владивостоке в минувшую среду загорелся уже во второй раз за неделю.

Как рассказали в ГУ МЧС по Приморью, сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного пожарной охраны в 22:40. Расчет прибыл на место через 10 минут и приступил к борьбе с огнём. К счастью, площадь возгорания оказалась невелика. Очень быстро выяснилось, что горит обычный мусор, в который кто-то бросил незатушенный окурок.

Между тем, даже для такого несерьёзного возгорания пришлось задействовать четырёх человек и единицу техники. Как показывает опыт, такие бараки с наступлением холодов то и дело вспыхивают по разным причинам, и очень важна скорость вмешательства спасателей - иначе сооружение может выгореть буквально дотла.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Социально значимые продукты за неделю не подорожали в Приморье
Собак Приморья оставили без сахарных косточек
Окрестности Дворца детского творчества приводят в порядок во Владивостоке
Житель Владивостока попался на краже красивых телефонных номеров
25 тонн креветки зависли в порту Владивостока
Инспекторы ППС спасли людей из горевшего во Владивостоке дома
База для тренировок «Луча» обойдётся Приморью в 99 миллионов рублей
Четыре молочных фермы создадут в Приморье на краевые гранты
АО «Восточный Порт» отгрузило более 22 млн тонн угля за 11 месяцев 2018 года
Владивосток встретит Новый 2019 год в едином морском стиле
Приморским океанариум пополнился речным и озёрным уловом
Елочных браконьеров ловят и наказывают в Приморье
Американский эсминец прошёл мимо базы ТОФ в Приморье
Житель Владивостока пытался продать запрещённое оружие
90 фирм Владивостока попались на "серых" зарплатах
Голый душевнобольной гулял по центру Владивостока