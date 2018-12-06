2018-12-06T06:02:32+03:00
Общество

Четыре молочных фермы создадут в Приморье на краевые гранты

В этом году отобрали четыре заявки на семейные фермы в Спасском, Чугуевском, Партизанском районах и в Уссурийске
Игорь СОРОКИН
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фото - pixabay.comфото - pixabay.com
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На семейные животноводческие фермы крестьянам Приморья выделили более 100 миллионов рублей.

Как сообщили в краевом департаменте сельского хозяйства и продовольствия, в этом году отобрали четыре заявки на семейные фермы в Спасском, Чугуевском, Партизанском районах и в Уссурийске. Общая сумма расходов — 105,5 миллионов рублей.

«Главам крестьянских хозяйств выдали два гранта по 30 миллионов рублей и два гранта более чем на 40 миллионов рублей», — отметили в департаменте.

Кстати

Максимальный размер гранта на создание семейной животноводческой фермы составляет 30 миллионов рублей. Претендентам нужно представить заявку в межведомственную конкурсную комиссию по адресу: Владивосток, улица 1-я Морская, дом 2, кабинет 301.

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