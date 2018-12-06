База для тренировок «Луча» обойдётся Приморью в 99 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 06:26 2018-12-06T06:26:46+03:00

Изменить размер текста: A A

На учебно-тренировочную базу приморского «Луча» предусмотрели 99 миллионов рублей. Об этом сообщили на встрече врио губернатора Олега Кожемяко с футболистами, руководством и болельщиками клуба.

Глава Приморья подчеркнул важность сохранения клуба.

«Луч» неразрывно связан с историей Приморского края. Важно, чтобы команда давала результат, чтобы была преемственность и раскрывался потенциал. Тогда дети будут понимать, что есть возможность покорить вершину мастерства«, — заявил он.

По словам исполнительного директора «Луча» Евгения Стрижиченко, благодаря титульным спонсорам и поддержке администрации Приморья ситуация в клубе нормализовалась. Однако по-прежнему открыт вопрос отсутствия учебно-тренировочной базы.

«Тренировочная база на Седанке сейчас клубу не принадлежит, поля в долгосрочной аренде. Мы там на «птичьих правах», — посетовал он.

Директор департамента физкультуры и спорта Жан Кузнецов отметил, что в комплексном плане развития Дальнего Востока на 2019 год предусмотрены 99 миллионов рублей на новую базу. Проект уже есть, но нуждается в правке. Олег Кожемяко поручил доработать его до конца 2018 года.

Врио губернатора также отметил, что в Приморье возможно открыть азиатскую футбольную лигу. Её соревнования можно было бы устраивать в дни ежегодного Восточного экономического форума.

Ранее "Комсомольская правда" - Владивосток сообщала, что на ремонт стадиона "Авангард" в краевом центре потратят более 157 миллионов рублей.

Справка КП

В этом году «Луч» отмечает 60-летие. За это время команда четыре года выступала в Премьер-лиге, пять раз становилась чемпионом зоны «Восток» Первой лиги. Сегодня «желто-синие» занимают 10-е место в первенстве ФНЛ, не проигрывая уже 13 матчей подряд.