2018-12-06T06:26:46+03:00
Спорт

База для тренировок «Луча» обойдётся Приморью в 99 миллионов рублей

Игроки подарили Олегу Кожемяко именную футболку клуба с номером 17
Игорь СОРОКИН
Поделиться:
Комментарии: comments1
фото - АПКфото - АПК
Изменить размер текста:

На учебно-тренировочную базу приморского «Луча» предусмотрели 99 миллионов рублей. Об этом сообщили на встрече врио губернатора Олега Кожемяко с футболистами, руководством и болельщиками клуба.

Глава Приморья подчеркнул важность сохранения клуба.

«Луч» неразрывно связан с историей Приморского края. Важно, чтобы команда давала результат, чтобы была преемственность и раскрывался потенциал. Тогда дети будут понимать, что есть возможность покорить вершину мастерства«, — заявил он.

По словам исполнительного директора «Луча» Евгения Стрижиченко, благодаря титульным спонсорам и поддержке администрации Приморья ситуация в клубе нормализовалась. Однако по-прежнему открыт вопрос отсутствия учебно-тренировочной базы.

«Тренировочная база на Седанке сейчас клубу не принадлежит, поля в долгосрочной аренде. Мы там на «птичьих правах», — посетовал он.

Директор департамента физкультуры и спорта Жан Кузнецов отметил, что в комплексном плане развития Дальнего Востока на 2019 год предусмотрены 99 миллионов рублей на новую базу. Проект уже есть, но нуждается в правке. Олег Кожемяко поручил доработать его до конца 2018 года.

Врио губернатора также отметил, что в Приморье возможно открыть азиатскую футбольную лигу. Её соревнования можно было бы устраивать в дни ежегодного Восточного экономического форума.

Ранее "Комсомольская правда" - Владивосток сообщала, что на ремонт стадиона "Авангард" в краевом центре потратят более 157 миллионов рублей.

Справка КП

В этом году «Луч» отмечает 60-летие. За это время команда четыре года выступала в Премьер-лиге, пять раз становилась чемпионом зоны «Восток» Первой лиги. Сегодня «желто-синие» занимают 10-е место в первенстве ФНЛ, не проигрывая уже 13 матчей подряд.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Елочных браконьеров ловят по всему Владивостоку
Морпехи Приморья не прекращают подготовку и в праздники
17 мостов в Приморье привели в порядок за год
Во Владивостоке вновь холодно и бесснежно
В Находке переломали рёбра управленцу и депутату Злотеску
В Уссурийске у непутёвой мамаши отняли годовалую дочку
Наркодельцы из Владивостока жестоко ошиблись на счёт покупателя своего товара
АО «Восточный Порт» построит парк отдыха во Врангеле
В субботу температура воздуха в Приморье прогреется до +5 °C
Во Владивостоке погибла женщина, сорвавшись с Рудневского моста
Обзор почтовых сервисов для новогодних посылок
До пяти утра приморские пожарные тушили частный дом
Находкинский музей вошел в число номинантов премии «Европейский музей года 2019» EMYA-2019
Бюджет Приморья на 2019 год принят в окончательном третьем чтении
Депутаты позаботились о садоводах Приморья
Во Владивостоке перекрыли проезд по Басаргина из-за потерянного прицепа с контейнером
Россельхознадзор обнаружил вирус гриппа птиц на приморской птицефабрике
Мировые распродажи почти на треть увеличили поступление международной почты в Приморье
Московское «Динамо» продлило беспроигрышную серию во Владивостоке
Сегодня Владивосток ждёт плюсовая температура
Шпик, приправленный кишечной палочкой, предлагали на рынке владивостокцам
Сотни приморских рыбаков едва успели убежать с насиженных мест, когда лёд под ними затрещал
Новогодние сюрпризы для ребят отправились в города Приморья
Водителям Владивостока запретят парковаться возле популярного торгового центра
Пост первого вице-губернатора Приморья займёт женщина
В 2018 году во Владивостоке родилось почти 7000 малышей