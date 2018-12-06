Инспекторы ППС спасли людей из горевшего во Владивостоке дома

6 Дек. 06:49 2018-12-06T06:49:40+03:00

Полицейские вызвали сотрудников МЧС и скорую помощь, а сами приступали к эвакуации жителей

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Полицейские эвакуировали жильцов во время пожара во Владивостоке.

Инспекторы патрульно-постовой службы УМВД по Владивостоку старший лейтенант Дмитрий Закордонец, сержант Артём Мокшин и младший сержант Эльвин Бабаев, патрулируя Фрунзенский район, услышали треск и увидели клубы дыма, идущие из окон дома по улице Острякова.

Оценив ситуацию, полицейские вызвали сотрудников МЧС и скорую помощь, а сами приступали к эвакуации жителей многоэтажки. Сотрудники ОВД провели поквартирный обход с рекомендацией покинуть квартиры. К моменту прибытия пожарных все жильцы были предупреждены и эвакуированы.

Вскоре пожарные расчёты ликвидировали возгорание. Ради охраны порядка и обеспечения полной безопасности граждан до приезда медиков и спасателей полицейские находились на месте происшествия.