2018-12-06T08:32:28+03:00
Общество

Окрестности Дворца детского творчества приводят в порядок во Владивостоке

Территорию не ремонтировали с момента открытия Дворца, а это больше 30 лет
Игорь СОРОКИН
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фото - мэрия Владивостокафото - мэрия Владивостока
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Во Владивостоке облагораживают территорию Дворца детского творчества.

Рабочие уже уложили асфальт на двух площадках, сейчас меняют бордюр и тянут электрокабель для наружного освещения. Перед главным входом установлена новогодняя елка.

Территория стала одним из лидеров голосования по благоустройству в федеральной программе «Формирование современной городской среды». Ее не ремонтировали с момента открытия Дворца, а это больше 30 лет.

На главной площадке Дворца проходит множество мероприятий, поэтому кроме асфальта здесь установят сцену и трибуны. А в будни в этом месте будет работать картодром и площадка для испытания автомоделей и роботов, которых создают юные изобретатели.

Дворец детского творчества построили во Владивостоке в 1980 году по проекту испанского архитектора Антонио Михе. Сегодня здесь работают десятки кружков и секций. Как уже писала "Комсомольская правда" - Владивосток, в 2019 году здесь откроется технопарк «Кванториум», где дети от 5 до 18 лет овладеют техническими специальностями и востребованными навыками.

фото - мэрия Владивостока

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