2018-12-06T09:54:16+03:00
Общество

Социально значимые продукты за неделю не подорожали в Приморье

Олег Кожемяко подчеркнул, что снижение цен и защита малообеспеченных приморцев — прямая обязанность власти
Игорь СОРОКИН
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Цены на социально значимые продукты за ушедшую неделю в супермаркетах Приморья не выросли.

Как рассказали специалисты краевого департамента лицензирования и торговли, на сегодня самые низкие цены на мясо, яйца, молоко и сахар — в супермаркете «Реми».

«Килограмм свинины здесь стоит 240 рублей, курицы — 70 рублей, десяток яиц — 67,5 рублей, литр молока — 60 рублей. Сахар по 50 рублей, картофель по 22 рубля, бутылку растительного масла можно купить за 64 рубля», — сообщили они.

В супермаркете «Фреш 25» выгоднее всего покупать муку, здесь она стоит 27 рублей за килограмм. Также в супермаркете «Реми» и «Фреш 25» зафиксирована единая социальная цена на рис — 47 рублей.

Ранее врио губернатора Олег Кожемяко подчеркнул, что снижение цен и защита малообеспеченных приморцев — прямая обязанность власти.

«Мы эту позицию будем отстаивать на всех уровнях», — заявил он.

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