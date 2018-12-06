2018-12-06T10:15:02+03:00
Происшествия

Приморский рецидивист сел за нападение на инвалида

Похищенный телефон нашли и вернули хозяину. Деньги подозреваемый успел растратить
Игорь СОРОКИН
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фото - pixabay.comфото - pixabay.com
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В Уссурийске суд вынес приговор обвиняемому в разбойном нападении на инвалида.

Ранее, в августе, в дежурную часть отдела МВД России по городу Уссурийску обратился 41-летний житель села Сергеевка. Мужчина сообщил о хищении у него денег и телефона. На место прибыла следственно-оперативная группа.

Установлено, что за два дня до преступления потерпевший — пенсионер по инвалидности — приехал в Уссурийск, чтобы найти жильё и работу. На время поисков он поселился у приятеля в квартире на улице Суханова.

Вечером в гости к хозяину жилья пришел знакомый. Мужчина, заметив у инвалида телефон и деньги, стал требовать передать их ему, угрожая расправой. Обнаружив в квартире газовую горелку и угрожая ею, злоумышленник похитил у потерпевшего телефон и наличные.

Вскоре полицейские установили и задержали подозреваемого. Им оказался судимый 27-летний местный житель. В отделе задержанный признал вину в преступлении.

Похищенный телефон нашли и вернули хозяину. Деньги подозреваемый успел растратить.

На гражданина возбудили уголовное дело по статье УК РФ «Вооружённый разбой». Фигуранта взяли под стражу. Расследование доказало причастность фигуранта к нападению. Уссурийский суд признал подсудимого виновным и назначил ему 5 лет строгого режима.

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