2018-12-06T10:44:22+03:00
Общество

Владивосток нашел себе товарища в брянских лесах

Брянск — один из старейших русских городов — был основан в 985-м году
Игорь СОРОКИН
Поделиться:
фото - pixabay.comфото - pixabay.com
Изменить размер текста:

Соглашение о сотрудничестве между Владивостоком и Брянском подписывают сегодня руководители двух городов — и.о. главы Владивостока Сергей Шерстюк и глава Брянска Александр Хлиманков.

Цель — установление разностороннего сотрудничества между предприятиями, трудовыми коллективами, творческими объединениями, предпринимателями, студентами, школьниками и всеми жителями двух муниципалитетов.

Церемония подписания пройдёт в мэрии Брянска.

Как говорится в соглашении, сотрудничество может развиваться в таких областях, как сохранение и популяризация объектов культурного наследия, туризм и спорт, молодежная и семейная политика, развитие архитектуры и градостроительства, дорожно-транспортной инфраструктуры, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства и другие.

Бизнесмены могут активнее разрабатывать и воплощать программы развития предпринимательства, способствовать инфообмену и обмену опытом.

Для стимулирования делового партнерства и продвижения товаров местных производителей предусмотрено предоставление площадок для ярмарочной торговли.

Брянск — один из старейших русских городов — был основан в 985-м году. Сейчас это крупный промышленный, культурный, образовательный центр и транспортный узел. Население — 405 тысяч человек. В 2010 году Брянску присвоено звание «Город воинской славы». На сегодня у него 20 городов-побратимов.

Владивосток также богат на друзей: у нашего города — 15 зарубежных городов-побратимов, а также один российский — Владикавказ. Соглашение о сотрудничестве подписано еще с девятью зарубежными городами, а также с Севастополем.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пилотов для гражданской авиации станут учить во Владивостоке
Елочных браконьеров ловят по всему Владивостоку
Морпехи Приморья не прекращают подготовку и в праздники
17 мостов в Приморье привели в порядок за год
Во Владивостоке вновь холодно и бесснежно
В Находке переломали рёбра управленцу и депутату Злотеску
В Уссурийске у непутёвой мамаши отняли годовалую дочку
Наркодельцы из Владивостока жестоко ошиблись на счёт покупателя своего товара
АО «Восточный Порт» построит парк отдыха во Врангеле
В субботу температура воздуха в Приморье прогреется до +5 °C
Во Владивостоке погибла женщина, сорвавшись с Рудневского моста
Обзор почтовых сервисов для новогодних посылок
До пяти утра приморские пожарные тушили частный дом
Находкинский музей вошел в число номинантов премии «Европейский музей года 2019» EMYA-2019
Бюджет Приморья на 2019 год принят в окончательном третьем чтении
Депутаты позаботились о садоводах Приморья
Во Владивостоке перекрыли проезд по Басаргина из-за потерянного прицепа с контейнером
Россельхознадзор обнаружил вирус гриппа птиц на приморской птицефабрике
Мировые распродажи почти на треть увеличили поступление международной почты в Приморье
Московское «Динамо» продлило беспроигрышную серию во Владивостоке
Сегодня Владивосток ждёт плюсовая температура
Шпик, приправленный кишечной палочкой, предлагали на рынке владивостокцам
Сотни приморских рыбаков едва успели убежать с насиженных мест, когда лёд под ними затрещал
Новогодние сюрпризы для ребят отправились в города Приморья
Водителям Владивостока запретят парковаться возле популярного торгового центра
Пост первого вице-губернатора Приморья займёт женщина
В 2018 году во Владивостоке родилось почти 7000 малышей