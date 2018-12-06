Владивосток нашел себе товарища в брянских лесах

СЕГОДНЯ 10:44 2018-12-06T10:44:22+03:00

Брянск — один из старейших русских городов — был основан в 985-м году

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Соглашение о сотрудничестве между Владивостоком и Брянском подписывают сегодня руководители двух городов — и.о. главы Владивостока Сергей Шерстюк и глава Брянска Александр Хлиманков.

Цель — установление разностороннего сотрудничества между предприятиями, трудовыми коллективами, творческими объединениями, предпринимателями, студентами, школьниками и всеми жителями двух муниципалитетов.

Церемония подписания пройдёт в мэрии Брянска.

Как говорится в соглашении, сотрудничество может развиваться в таких областях, как сохранение и популяризация объектов культурного наследия, туризм и спорт, молодежная и семейная политика, развитие архитектуры и градостроительства, дорожно-транспортной инфраструктуры, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства и другие.

Бизнесмены могут активнее разрабатывать и воплощать программы развития предпринимательства, способствовать инфообмену и обмену опытом.

Для стимулирования делового партнерства и продвижения товаров местных производителей предусмотрено предоставление площадок для ярмарочной торговли.

Брянск — один из старейших русских городов — был основан в 985-м году. Сейчас это крупный промышленный, культурный, образовательный центр и транспортный узел. Население — 405 тысяч человек. В 2010 году Брянску присвоено звание «Город воинской славы». На сегодня у него 20 городов-побратимов.

Владивосток также богат на друзей: у нашего города — 15 зарубежных городов-побратимов, а также один российский — Владикавказ. Соглашение о сотрудничестве подписано еще с девятью зарубежными городами, а также с Севастополем.