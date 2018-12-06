2018-12-06T10:44:22+03:00
Общество

Владивосток нашел себе товарища в брянских лесах

Брянск — один из старейших русских городов — был основан в 985-м году
Игорь СОРОКИН
Поделиться:
фото - pixabay.comфото - pixabay.com
Изменить размер текста:

Соглашение о сотрудничестве между Владивостоком и Брянском подписывают сегодня руководители двух городов — и.о. главы Владивостока Сергей Шерстюк и глава Брянска Александр Хлиманков.

Цель — установление разностороннего сотрудничества между предприятиями, трудовыми коллективами, творческими объединениями, предпринимателями, студентами, школьниками и всеми жителями двух муниципалитетов.

Церемония подписания пройдёт в мэрии Брянска.

Как говорится в соглашении, сотрудничество может развиваться в таких областях, как сохранение и популяризация объектов культурного наследия, туризм и спорт, молодежная и семейная политика, развитие архитектуры и градостроительства, дорожно-транспортной инфраструктуры, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства и другие.

Бизнесмены могут активнее разрабатывать и воплощать программы развития предпринимательства, способствовать инфообмену и обмену опытом.

Для стимулирования делового партнерства и продвижения товаров местных производителей предусмотрено предоставление площадок для ярмарочной торговли.

Брянск — один из старейших русских городов — был основан в 985-м году. Сейчас это крупный промышленный, культурный, образовательный центр и транспортный узел. Население — 405 тысяч человек. В 2010 году Брянску присвоено звание «Город воинской славы». На сегодня у него 20 городов-побратимов.

Владивосток также богат на друзей: у нашего города — 15 зарубежных городов-побратимов, а также один российский — Владикавказ. Соглашение о сотрудничестве подписано еще с девятью зарубежными городами, а также с Севастополем.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Котлету в 56 тонн зажарят на корм свиньям в Приморье
Первая незаконная продажа ёлок зафиксирована во Владивостоке
Приморский рецидивист сел за нападение на инвалида
Социально значимые продукты за неделю не подорожали в Приморье
Собак Приморья оставили без сахарных косточек
Окрестности Дворца детского творчества приводят в порядок во Владивостоке
Житель Владивостока попался на краже красивых телефонных номеров
25 тонн креветки зависли в порту Владивостока
Инспекторы ППС спасли людей из горевшего во Владивостоке дома
База для тренировок «Луча» обойдётся Приморью в 99 миллионов рублей
Четыре молочных фермы создадут в Приморье на краевые гранты
Аварийный барак во Владивостоке горел второй раз за три дня
АО «Восточный Порт» отгрузило более 22 млн тонн угля за 11 месяцев 2018 года
Владивосток встретит Новый 2019 год в едином морском стиле
Приморским океанариум пополнился речным и озёрным уловом
Елочных браконьеров ловят и наказывают в Приморье
Американский эсминец прошёл мимо базы ТОФ в Приморье
Житель Владивостока пытался продать запрещённое оружие
90 фирм Владивостока попались на "серых" зарплатах
Голый душевнобольной гулял по центру Владивостока