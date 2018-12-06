Первая незаконная продажа ёлок зафиксирована во Владивостоке

6 Дек. 10:46 2018-12-06T10:46:37+03:00

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Жителя Владивостока оштрафовали за незаконную продажу ёлок. Он продавал природный символ Нового года в неположенном месте без необходимых документов.

Первого нелегального продавца ёлок задержали накануне во Владивостоке. Мужчина продавал елями прямиком из автомобиля, подъехав к дому по адресу Всеволода Сибирцева, 41. Как объясняют сотрудники АТУ Ленинского района, они оперативно выехали на место и составили протоколы об административных нарушениях. Причём предприниматель попал сразу под две статьи КоАП: за незаконную торговлю и установку нестационарного торгового объекта.

Отметим, что продажа ёлок ещё не началась во Владивостоке, однако все точки уже определены. Таких мест в этом году 31. При этом на 16 точках торговля начнётся с 12 декабря, а ещё 17-го числа ещё в 15-и местах. Раньше этих чисел торговать елями запрещено.

В городской администрации напоминают, что о незаконных ёлочных ярмарках могут сообщать через сайт www.vlc.ru.

Напомним, что согласно краевому закону № 44-КЗ «Об административных правонарушениях» штраф за незаконную торговлю для граждан обойдётся до 1500 тысяч рублей, для должностных лиц – до пяти, а для юридических - до 50 тысяч рублей. Также придётся заплатить и за размещение нестационарных объектов, используемых для реализации незаконной торговой деятельности. Штрафы за это гражданам обойдутся до 3 тысяч рублей, должностным лицам - до 10, а юридическим - до 50 тысяч рублей.