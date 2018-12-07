2018-12-07T01:36:09+03:00
Общество

Пятница в Приморье будет бесснежной

В крае переменная облачность
Софья КУЧИНА
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Фото: http://www.teleport2001.ru/Фото: http://www.teleport2001.ru/
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Сегодня, 07 декабря, погоду в Приморье определят поле повышенного атмосферного давления, сообщает Примпогода. Переменная облачность, без осадков. Ветер северный, северо-западный умеренный, на побережье сильный.Температура воздуха -9...-18°C.

Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный сильный. Температура воздуха -11...-13°C.

В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный до сильного. Температура воздуха 10...-12°C.

В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный до сильного. Температура воздуха -9...-11°C.

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