2018-12-07T03:08:31+03:00
Общество

Экс-первая леди Приморья написала книгу стихов для детей

Скоро творение отправится в печать
Софья КУЧИНА
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Фото: инстаграм-аккаунт Светланы ТарасенкоФото: инстаграм-аккаунт Светланы Тарасенко
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Экс-первая леди Приморья Светлана Тарасенко в своём инстаграм-аккаунте рассказала о том, что написала для детей книгу стихов. Ранее приморские СМИ сообщали, что жена бывшего врио губернатора врач-педиатр, педагог и член Союза писателей России. Её перу уже принадлежит книга «взрослой» лирики. Теперь вот настала очередь и малышей познакомиться с творчеством писателя.

До того, порадовать поклонников своего творчества этой новостью, Светлана Тарасенко, по всей видимости, долго не делала публикаций в соцсетях. Но в свой день рожденья не выдержала и написала

- Прошу прощенья у всех своих друзей, что так долго не выходила в «эфир». Работала над своей новой книжкой стихов для детей. Осталось только несколько штрихов и отдаю в печать!

«Комсомолка» напоминает, что работу над этой книгой экс-первая леди вела уже давно. Ещё в феврале, в своём первом большом интервью на «Вести.Приморье», писательница сетовала на то, что не может найти хорошего иллюстратора для своего «детища». Очевидно, что эта проблема всё же разрешилась благополучно.

Справка КП:

Андрей Тарасенко занимал должность временно исполняющего обязанности Приморья с октября 2017 года и до выборов в сентябре 2018. При знакомстве с приморцами свою жену Светлану он представил как «обычную домохозяйку».

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