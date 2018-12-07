2018-12-07T03:08:31+03:00
Общество

Экс-первая леди Приморья написала книгу стихов для детей

Скоро творение отправится в печать
Софья КУЧИНА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Фото: инстаграм-аккаунт Светланы ТарасенкоФото: инстаграм-аккаунт Светланы Тарасенко
Изменить размер текста:

Экс-первая леди Приморья Светлана Тарасенко в своём инстаграм-аккаунте рассказала о том, что написала для детей книгу стихов. Ранее приморские СМИ сообщали, что жена бывшего врио губернатора врач-педиатр, педагог и член Союза писателей России. Её перу уже принадлежит книга «взрослой» лирики. Теперь вот настала очередь и малышей познакомиться с творчеством писателя.

До того, порадовать поклонников своего творчества этой новостью, Светлана Тарасенко, по всей видимости, долго не делала публикаций в соцсетях. Но в свой день рожденья не выдержала и написала

- Прошу прощенья у всех своих друзей, что так долго не выходила в «эфир». Работала над своей новой книжкой стихов для детей. Осталось только несколько штрихов и отдаю в печать!

«Комсомолка» напоминает, что работу над этой книгой экс-первая леди вела уже давно. Ещё в феврале, в своём первом большом интервью на «Вести.Приморье», писательница сетовала на то, что не может найти хорошего иллюстратора для своего «детища». Очевидно, что эта проблема всё же разрешилась благополучно.

Справка КП:

Андрей Тарасенко занимал должность временно исполняющего обязанности Приморья с октября 2017 года и до выборов в сентябре 2018. При знакомстве с приморцами свою жену Светлану он представил как «обычную домохозяйку».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пилотов для гражданской авиации станут учить во Владивостоке
Елочных браконьеров ловят по всему Владивостоку
Морпехи Приморья не прекращают подготовку и в праздники
17 мостов в Приморье привели в порядок за год
Во Владивостоке вновь холодно и бесснежно
В Находке переломали рёбра управленцу и депутату Злотеску
В Уссурийске у непутёвой мамаши отняли годовалую дочку
Наркодельцы из Владивостока жестоко ошиблись на счёт покупателя своего товара
АО «Восточный Порт» построит парк отдыха во Врангеле
В субботу температура воздуха в Приморье прогреется до +5 °C
Во Владивостоке погибла женщина, сорвавшись с Рудневского моста
Обзор почтовых сервисов для новогодних посылок
До пяти утра приморские пожарные тушили частный дом
Находкинский музей вошел в число номинантов премии «Европейский музей года 2019» EMYA-2019
Бюджет Приморья на 2019 год принят в окончательном третьем чтении
Депутаты позаботились о садоводах Приморья
Во Владивостоке перекрыли проезд по Басаргина из-за потерянного прицепа с контейнером
Россельхознадзор обнаружил вирус гриппа птиц на приморской птицефабрике
Мировые распродажи почти на треть увеличили поступление международной почты в Приморье
Московское «Динамо» продлило беспроигрышную серию во Владивостоке
Сегодня Владивосток ждёт плюсовая температура
Шпик, приправленный кишечной палочкой, предлагали на рынке владивостокцам
Сотни приморских рыбаков едва успели убежать с насиженных мест, когда лёд под ними затрещал
Новогодние сюрпризы для ребят отправились в города Приморья
Водителям Владивостока запретят парковаться возле популярного торгового центра
Пост первого вице-губернатора Приморья займёт женщина
В 2018 году во Владивостоке родилось почти 7000 малышей