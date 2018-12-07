2018-12-07T04:11:44+03:00
Общество

Музейно-театральный комплекс на месте корпусов ДВГТУ построят по проекту американцев

Хани Рашид поделился с подписчиками, как будет выглядеть видовая
Софья КУЧИНА
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Фото: инстаграм Хани РашидаФото: инстаграм Хани Рашида
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Во Владивостоке на месте корпусов ДВГТУ на Аксаковской собираются построить музейно-театральный комплекс. Несколькими днями ранее приморские СМИ уже сообщили, что сами здания, долгое время простоявшие на продаже, уже начали сносить.

Демонтировать придётся немало: общая площадь зданий, подлежащих сносу, превышает 20 000 квадратных метров, а площадь двух земельных участков – почти 30 000 «квадратов». Наверное, самым чувствительным для приморцев оказался тот факт, что на время строительных работа закроют главную видовую площадку. Уже сейчас всё здесь обнесено забором. Главные любители владивостокских пейзажей – китайские туристы поднимаются пешком от кольца фуникулера и проходят к памятнику Кириллу и Мефодию через дырку в заборе.

Закрытый конкурсный отбор проектов будущего музейно-театрального комплекса выиграла американская архитектурная группа Asymptote Architecture под руководством Хани Рашида. Об этом последний заявил в своём инстаграм-аккаунте. Архитектор поделился с подписчиками своим видением того, как должен преобразиться Владивосток. Уже совсем скоро обновлённые концепции рассмотрят на градостроительном совете фонда «Национальное культурное наследие» в Москве – снос и строительство будет происходить за счёт их средств.

Конечно же, новость моментально распространилась в соцсетях. Жители Владивостока разделились на два лагеря: одни радуются инновациям, другие возмущены тем, как чиновники уродуют облик города.

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