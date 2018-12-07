В Приморье рябчик Доширак, пострадавший в ДТП, вернулся в лес

7 Дек. 05:06 2018-12-07T05:06:32+03:00

Изменить размер текста: A A

Рябчик по имени Доширак, спасённый сотрудниками «Земли леопарда», вернулся в дикую природу.

Птицу кто-то сбил на трассе «Раздольное – Хасан». Самец рябчика остался жив, но получил травму, потерял координацию и не смогу улететь с месте «ДТП». Местные жители поймали пернатого пострадавшего и передали в нацпарк.

Здесь малыша осмотрели и поняли, что травы довольно лёгкие: парень отделался сотрясением мозгла и повреждением крыло. Однако все кости у него остались целы, так что передержка в тёплом и тихом месте (которым стала коробка от лапши «Доширак») оказалась недолгой. Уже к вечеру первого дня рябчик, который все стали называть Дошираком, стал пить воду и попытался взлететь. Утром его отвезли подальше от населенных пунктов и отпустили.

- Надеемся, что с птахой все будет хорошо, ведь для природы важен каждый, - говорит Петр Сонин, научный сотрудник ФГБУ «Земля леопарда»

Несмотря на быструю поправку, специалисты отмечают, что без нужного отдыха

в безопасности, рябчик мог стать легкой добычей для браконьеров, либо погибнуть от холода.