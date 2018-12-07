В Уссурийске служебная собака забрала у заключённых две банки пива
В очередной раз служебная собака помогла сотрудникам ГУФСИН предотвратить передачу алкоголя заключённым. На обходе служебной территории СИЗО-2 пёс Фокси обнаружил пакет с тремя бутылками спиртосодержащей жидкости и двумя банками пива по 0,5 литров.
Как отмечает пресс-служба ведомства, родственники и друзья частенько пытаются передать арестантам запрещённые предметы и вещества. Для того, чтобы порадовать своих близких, они изобретают весьма хитроумные «тайники». Однако, служебные собаки не дремлют – на такие посылки они всегда реагируют.
«КП» напоминает, что за передачу «запрещёнки» всегда следует административная или даже уголовная ответственность.