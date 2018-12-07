Извините, торопился: таксист-нарушитель ПДД отделался штрафом

7 Дек. 08:04 2018-12-07T08:04:27+03:00

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Госавтоинспекция Уссурийска проверила видеоролик, который появился в соцсетях. На нём водитель машины Тойота Аква обгоняет другое авто на пешеходном переходе и при этом выезжает на «встречку».

Полиция разыскала правонарушителя: им оказался 42-летний таксист. Мужчина оправдался тем, что торопился отвезти жену в больницу. В этом году его не привлекали за нарушение правил дорожного движения. За это нарушение он заплатит штраф в 5000 рублей.

Полиция выражает благодарность тому, кто снял момент нарушение на видео.