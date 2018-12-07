2018-12-07T08:35:33+03:00
Общество

Почта России в Приморье проводит благотворительную акцию «Дерево добра»

Каждый желающий может подарить периодические издания детским домами и социальным учреждениям края
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Дети, оставшиеся без попечения родителей, и одинокие старики, благодаря неравнодушным людям смогут в новом году получать свежие выпуски интересных журналов и газет. Акция «Дерево добра» проводится с 2015 года, ежегодно к ней присоединяются тысячи клиентов Почты России по всей стране, в том числе известные государственные и общественные деятели, журналисты, деятели культуры, руководители компаний.

В акции «Дерево добра» участвуют Арсеньевский дом-интернат, детский дом пгт. Ярославский, детский дом №4 Владивостока, детский дом Уссурийска, Октябрьский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних (отделение по Пограничному МР), Центр содействия семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, пгт. Горнореченский Кавалеровского района, а также дом-интернат для престарелых и инвалидов г. Находки.

Оформить подписку можно в любом отделении Почты России и на сайте в рубрике «Дерево добра». В центральных отделениях Почты России городов и районных центров установлены баннеры «Дерево добра» с заполненными для оплаты квитанциями на доставку изданий в адрес ближайшего детского дома или дома для ветеранов. В дни Всероссийской декады подписки, которая продлится до 13 декабря, на подписные издания распространяются скидки до 40%.

Кроме этого, все специализированные издания для слепых и слабовидящих людей, напечатанные рельефно-точечным, плоскопечатным шрифтом, Почта России доставляет бесплатно.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пилотов для гражданской авиации станут учить во Владивостоке
Елочных браконьеров ловят по всему Владивостоку
Морпехи Приморья не прекращают подготовку и в праздники
17 мостов в Приморье привели в порядок за год
Во Владивостоке вновь холодно и бесснежно
В Находке переломали рёбра управленцу и депутату Злотеску
В Уссурийске у непутёвой мамаши отняли годовалую дочку
Наркодельцы из Владивостока жестоко ошиблись на счёт покупателя своего товара
АО «Восточный Порт» построит парк отдыха во Врангеле
В субботу температура воздуха в Приморье прогреется до +5 °C
Во Владивостоке погибла женщина, сорвавшись с Рудневского моста
Обзор почтовых сервисов для новогодних посылок
До пяти утра приморские пожарные тушили частный дом
Находкинский музей вошел в число номинантов премии «Европейский музей года 2019» EMYA-2019
Бюджет Приморья на 2019 год принят в окончательном третьем чтении
Депутаты позаботились о садоводах Приморья
Во Владивостоке перекрыли проезд по Басаргина из-за потерянного прицепа с контейнером
Россельхознадзор обнаружил вирус гриппа птиц на приморской птицефабрике
Мировые распродажи почти на треть увеличили поступление международной почты в Приморье
Московское «Динамо» продлило беспроигрышную серию во Владивостоке
Сегодня Владивосток ждёт плюсовая температура
Шпик, приправленный кишечной палочкой, предлагали на рынке владивостокцам
Сотни приморских рыбаков едва успели убежать с насиженных мест, когда лёд под ними затрещал
Новогодние сюрпризы для ребят отправились в города Приморья
Водителям Владивостока запретят парковаться возле популярного торгового центра
Пост первого вице-губернатора Приморья займёт женщина
В 2018 году во Владивостоке родилось почти 7000 малышей