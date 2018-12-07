Почта России в Приморье проводит благотворительную акцию «Дерево добра»

СЕГОДНЯ 08:35 2018-12-07T08:35:33+03:00

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Дети, оставшиеся без попечения родителей, и одинокие старики, благодаря неравнодушным людям смогут в новом году получать свежие выпуски интересных журналов и газет. Акция «Дерево добра» проводится с 2015 года, ежегодно к ней присоединяются тысячи клиентов Почты России по всей стране, в том числе известные государственные и общественные деятели, журналисты, деятели культуры, руководители компаний.

В акции «Дерево добра» участвуют Арсеньевский дом-интернат, детский дом пгт. Ярославский, детский дом №4 Владивостока, детский дом Уссурийска, Октябрьский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних (отделение по Пограничному МР), Центр содействия семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, пгт. Горнореченский Кавалеровского района, а также дом-интернат для престарелых и инвалидов г. Находки.

Оформить подписку можно в любом отделении Почты России и на сайте в рубрике «Дерево добра». В центральных отделениях Почты России городов и районных центров установлены баннеры «Дерево добра» с заполненными для оплаты квитанциями на доставку изданий в адрес ближайшего детского дома или дома для ветеранов. В дни Всероссийской декады подписки, которая продлится до 13 декабря, на подписные издания распространяются скидки до 40%.

Кроме этого, все специализированные издания для слепых и слабовидящих людей, напечатанные рельефно-точечным, плоскопечатным шрифтом, Почта России доставляет бесплатно.