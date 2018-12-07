Приморские пожарные вывели мать и дитя из горящего подъезда

СЕГОДНЯ 09:10 2018-12-07T09:10:43+03:00

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В Дальнегорске на улице Осипенко загорелся подъезд жилого дома. Первые пожарные расчеты прибыли на место уже через 8 минут после звонка в 01. Из-за сильного задымления пришлось задействовать газодымозащитное звено. Через 3 минуты возгорание локализовали, ещё через 16 огонь потушили полностью.

Стоит отметить, что во время разведки огнеборцы поняли, что горит мусор под лестницей. На самой же лестнице в этот момент находились женщина с ребёнком – их пожарные тут же вывели на свежий воздух. Медицинская помощь спасённым не потребовалась.