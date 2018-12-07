2018-12-07T11:17:18+03:00
Общество

Обманутым дольщикам Приморья врио губернатора пообещал 550 миллионов

Власти выделят средства на достройку жилья
Софья КУЧИНА
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Фото:http://ugpressa.ruФото:http://ugpressa.ru
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Уже до конца года обманутые дольщики Приморья получат компенсации. Почти 1,2 миллиарда рублей на эти цели предусмотрели в краевом бюджете по поручению врио губернатора Олега Кожемяко.

Как сообщила пресс-служба администрации Приморья, Корпорация жилищного строительства получит почти 590 миллионов рублей. На эти средства организация достроит проблемные объекты во Владивостоке. До конца декабря деньги поступят на счёт компании.

Сами граждане же получат более 550 миллионов рублей. Выплаты направят дольщикам жилого комплекса «Солнечная долина» в поселке Трудовое и дома на Кипарисовой, 26 во Владивостоке. В бюджете Приморья на это строительство предусмотрели 83 миллиона рублей, в следующем – 473.

Ёще 2,5 миллиарда рублей планируют направить на достройку объекта «Снеговая Падь. Комплекс Д», где около 700 семей не смогли получить квартиры по государственной программе «Жилье для российской семьи». Эти средства заложат в бюджет края на 2019 год.

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