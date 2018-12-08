Во Владивостоке ветрено и очень холодно
Сегодня, 8 декабря, погоду в Приморье определят поле повышенного давления.
Это означает, что сегодня в крае переменная облачность, в основном без осадков. Ветер северный, северо-западный умеренный до сильного, на побережье сильный. Воздух ночью −9... −20°C, сообщает портал Primpogoda.ru.
Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Ветер северный, северо-западный сильный. Воздух −11... −13 °C, утром −16... −18 °C.
В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер северный, северо-западный умеренный. Воздух −11... -13 °C.
В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный до сильного. Воздух −9.. .-11 °C.