2018-12-08T00:52:07+03:00
Общество

Во Владивостоке ветрено и очень холодно

Календарная зима сопровождается по-настоящему зимними температурами и ледяным ветром
Игорь СОРОКИН
Поделиться:
Вполне возможно, что и на Новый год будет такая же погода, как сегодняВполне возможно, что и на Новый год будет такая же погода, как сегодняФото: Вилитарий ФИЛАТОВ
Изменить размер текста:

Сегодня, 8 декабря, погоду в Приморье определят поле повышенного давления.

Это означает, что сегодня в крае переменная облачность, в основном без осадков. Ветер северный, северо-западный умеренный до сильного, на побережье сильный. Воздух ночью −9... −20°C, сообщает портал Primpogoda.ru.

Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Ветер северный, северо-западный сильный. Воздух −11... −13 °C, утром −16... −18 °C.

В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер северный, северо-западный умеренный. Воздух −11... -13 °C.

В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный до сильного. Воздух −9.. .-11 °C.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Спокойно, водители: фоторадар во Владивостоке тестируют без протоколов
День Героев Отечества отметили в Приморье
Детсады и школы Приморья переведут на местную сельхозпродукцию
Переселенцам откроют широкую дорогу во Владивосток
Юный приморец попал в Книгу рекордов России
Обманутым дольщикам Приморья врио губернатора пообещал 550 миллионов
Самолёт, вылетевший из Хабаровска в Хайнань, экстренно сел во Владивостоке
Приморские пожарные вывели мать и дитя из горящего подъезда
Почта России в Приморье проводит благотворительную акцию «Дерево добра»
Извините, торопился: таксист-нарушитель ПДД отделался штрафом
В Уссурийске служебная собака забрала у заключённых две банки пива
На приморский берег опять выбросило корейского судно
В Приморье рябчик Доширак, пострадавший в ДТП, вернулся в лес
Музейно-театральный комплекс на месте корпусов ДВГТУ построят по проекту американцев
Экс-первая леди Приморья написала книгу стихов для детей
Пятница в Приморье будет бесснежной
Котлету в 56 тонн зажарят на корм свиньям в Приморье