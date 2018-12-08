2018-12-08T00:52:07+03:00
Общество

Во Владивостоке ветрено и очень холодно

Календарная зима сопровождается по-настоящему зимними температурами и ледяным ветром
Игорь СОРОКИН
Поделиться:
Вполне возможно, что и на Новый год будет такая же погода, как сегодняВполне возможно, что и на Новый год будет такая же погода, как сегодняФото: Вилитарий ФИЛАТОВ
Изменить размер текста:

Сегодня, 8 декабря, погоду в Приморье определят поле повышенного давления.

Это означает, что сегодня в крае переменная облачность, в основном без осадков. Ветер северный, северо-западный умеренный до сильного, на побережье сильный. Воздух ночью −9... −20°C, сообщает портал Primpogoda.ru.

Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Ветер северный, северо-западный сильный. Воздух −11... −13 °C, утром −16... −18 °C.

В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер северный, северо-западный умеренный. Воздух −11... -13 °C.

В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный до сильного. Воздух −9.. .-11 °C.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пилотов для гражданской авиации станут учить во Владивостоке
Елочных браконьеров ловят по всему Владивостоку
Морпехи Приморья не прекращают подготовку и в праздники
17 мостов в Приморье привели в порядок за год
Во Владивостоке вновь холодно и бесснежно
В Находке переломали рёбра управленцу и депутату Злотеску
В Уссурийске у непутёвой мамаши отняли годовалую дочку
Наркодельцы из Владивостока жестоко ошиблись на счёт покупателя своего товара
АО «Восточный Порт» построит парк отдыха во Врангеле
В субботу температура воздуха в Приморье прогреется до +5 °C
Во Владивостоке погибла женщина, сорвавшись с Рудневского моста
Обзор почтовых сервисов для новогодних посылок
До пяти утра приморские пожарные тушили частный дом
Находкинский музей вошел в число номинантов премии «Европейский музей года 2019» EMYA-2019
Бюджет Приморья на 2019 год принят в окончательном третьем чтении
Депутаты позаботились о садоводах Приморья
Во Владивостоке перекрыли проезд по Басаргина из-за потерянного прицепа с контейнером
Россельхознадзор обнаружил вирус гриппа птиц на приморской птицефабрике
Мировые распродажи почти на треть увеличили поступление международной почты в Приморье
Московское «Динамо» продлило беспроигрышную серию во Владивостоке
Сегодня Владивосток ждёт плюсовая температура
Шпик, приправленный кишечной палочкой, предлагали на рынке владивостокцам
Сотни приморских рыбаков едва успели убежать с насиженных мест, когда лёд под ними затрещал
Новогодние сюрпризы для ребят отправились в города Приморья
Водителям Владивостока запретят парковаться возле популярного торгового центра
Пост первого вице-губернатора Приморья займёт женщина
В 2018 году во Владивостоке родилось почти 7000 малышей