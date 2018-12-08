Во Владивостоке ветрено и очень холодно

СЕГОДНЯ 00:52 2018-12-08T00:52:07+03:00

Вполне возможно, что и на Новый год будет такая же погода, как сегодня Фото: Вилитарий ФИЛАТОВ

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Сегодня, 8 декабря, погоду в Приморье определят поле повышенного давления.

Это означает, что сегодня в крае переменная облачность, в основном без осадков. Ветер северный, северо-западный умеренный до сильного, на побережье сильный. Воздух ночью −9... −20°C, сообщает портал Primpogoda.ru.

Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Ветер северный, северо-западный сильный. Воздух −11... −13 °C, утром −16... −18 °C.

В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер северный, северо-западный умеренный. Воздух −11... -13 °C.

В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный до сильного. Воздух −9.. .-11 °C.