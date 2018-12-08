2018-12-08T02:10:13+03:00
Общество

Переселенцам откроют широкую дорогу во Владивосток

В 2018 году в Приморский край прибыло около 1,1 тысячи участников программы и их семей
Игорь СОРОКИН
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В 2019 году Владивостокский городской округ пополнит перечень территорий для добровольного переселения соотечественников. Об этом заявила и.о. директора департамента труда и соцразвития Светлана Красицкая.

По словам Красицкой, привлечение квалифицированных кадров в Приморье — одна из задач программы по добровольному переселению. Список муниципалитетов, где ждут переселенцев, постоянно ширится. В 2018 году в него вошли Дальнереченский и Кавалеровский районы. В итоге сегодня в Приморье 28 территорий, где живут участники программы.

А с 2019 года у соотечественников с дипломами врачей и педагогов, а также других специалистов, востребованных Владивостоком, будет возможность выбрать для постоянного проживания краевой центр.

«Владивосток уже территория вселения для иностранных студентов и преподавателей по проекту „Профессиональное образование“. Однако наша задача — привлечь не только педагогов и студентов, но и квалифицированных специалистов», — отметила Светлана Красицкая.

Участников комиссии проинформировали о том, чего удалось достичь за год. В 2018 году в Приморский край прибыло около 1,1 тысячи участников программы и их семей. 80% участников программы имеют профессиональное образование или нужную краю профессию.

Как и прежде, большинство переселенцев отдают предпочтение городам. В этом году 275 соотечественников выбрали Артем, 226 — Уссурийск, 214 человек поселились в Находке. Из районов наиболее популярны Партизанский, Надеждинский, Михайловский.

В этом году существенно активизировались иностранные студенты. 100 молодых людей стали участниками программы, 65 из них выбрали Владивосток.

Участники комиссии обсудили также адаптацию и трудоустройство переселенцев из числа соотечественников-старообрядцев, большинство из которых проживает в Красноармейском и Дальнереченском районах.

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