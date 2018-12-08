2018-12-08T02:42:46+03:00
Общество

Детсады и школы Приморья переведут на местную сельхозпродукцию

Олег Кожемяко вручил выдающимся сельхозтоваропроизводителям грамоты и благодарности, а ветеранам отрасли — медали «80 лет Приморскому краю»
Игорь СОРОКИН
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Глава Приморья вручил губернаторские грамоты и благодарности лучшим работникам сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Обращаясь к работникам, Олег Кожемяко подчеркнул, что к труду селян относится с огромным уважением.

«Ваш труд важен для каждого. Знаем, как он тяжел, сколько нужно усилий, чтобы ваша продукция попала на стол. Самое главное — вы обеспечиваете продовольственную безопасность страны», — заявил он.

Врио губернатора отметил, что Приморье разрабатывает комплекс мер по поддержке местных сельхозпроизводителей и пищепрома, социальной инфраструктуры села. Часть уже реализуется — это и выплата «подъемных» врачам и учителям, приезжающим на село, компенсация оплаты съемного жилья и услуг ЖКХ, закупка оборудования в больницы, детсады и школы.

«Впереди много работы — кроме развития социалки нужно строить жилье и дороги, создавать условия выращивания, сохранения и сбыта продукции. Нам важно, чтобы, например, в школах были наши продукты, а не купленные в других регионах и странах. Вот те задачи, которые предстоит нам решать», — обозначил он.

В завершение встречи Олег Кожемяко вручил выдающимся сельхозтоваропроизводителям грамоты и благодарности, а ветеранам отрасли — медали «80 лет Приморскому краю».

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