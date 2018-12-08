2018-12-08T03:12:13+03:00
Общество

День Героев Отечества отметили в Приморье

Сегодняшние герои – это простые люди, которые живут в городах, поселках, глубинках Приморья
Игорь СОРОКИН
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фото - АПКфото - АПК
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Подвиги обычных жителей края представили приморцам на торжественном концерте, посвященном российскому празднику. В торжестве участвовал врио губернатора Приморья Олег Кожемяко.

День Героев Отечества в России ежегодно отмечают 9 декабря. Перед памятной датой в Приморье прошел концерт, где не только отдали дань памяти героическим предкам, но и чествовали ныне живущих Героев Советского Союза, Российской Федерации, Кавалеров ордена Святого Георгия и ордена Славы. Представили собравшимся и подвиги жителей, которые совершают геройство каждый день, помогая детям и взрослым.

По словам Олега Кожемяко, сегодняшние герои – это простые люди, которые живут в городах, поселках, глубинках Приморья.

«Сегодня замечательный вечер, когда мы чествуем героев. Наших простых людей, живущих в Приморье и каждый день совершающих подвиг. Своей работой, заботливым отношением к окружающим. Подвиг, длиною в жизнь. Кто-то лечит людей и возрождает их жизни, кто-то дает надежду, кто-то помогает матери заботиться о своих младших братьях, а кто-то готов в минуту опасности, как Сережа Новиков, шагнуть навстречу беде с тем, чтобы спасти своего брата. Это все мы, приморцы, в жилах которых течет легендарная кровь своих предков. Приморье всегда славилось такими людьми. Низкий поклон, большое спасибо за вашу работу, и тот пример, который вы сегодня подаете», – заявил он.

В концертной программе, приуроченной к государственному празднику, приняли участие творческие коллективы Приморья, а также специальные гости – исполнители ВИА «Песняры» и «Цветы», а также певец Доминик Джокер. Ведущим программы стал известный актер Сергей Жигунов.

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