Спокойно, водители: фоторадар во Владивостоке тестируют без протоколов

8 Дек. 04:47 2018-12-08T04:47:19+03:00

Изменить размер текста: A A

Пскольку в соцсетях появились сообщения, что в районе улицы Днепровской во Владивостоке неизвестные гражданские лица применяют фотокомплексы, снимая проезжающие машины, Госавтоинспекция сочла нужным прокомментировать ситуацию.

Фоторадарный комплекс «Крис-П» стоит на балансе КГКУ «Примгосавтонадзор». Специалисты организации настраивают оборудование и обучают сотрудников.

В связи с этим, материалы, содержание информацию о превышении скорости, допущенных водителями в зоне работы приборов, не направляются в Госавтоинспекцию.

Процедура предполагает детальное взаимодействие с Управлением Госавтоинспекции Приморского края: определение аварийно-опасных участков проезжей части, согласование схемы установки приборов, передачу данных о нарушениях в Центр автоматической фиксации административных правонарушений.

Об окончании тестов и вводе в экплуатацию фотокомплексов «Крис-П» УГИБДД проинформирует общественность через СМИ.