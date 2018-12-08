Жителя Владивостока посадили за убийство родной матери
Ещё до суда фигурант полностью признал вину и раскаялся в пьяной поножовщине
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Ленинский суд Владивостока вынес приговор 39-летнему жителю города, который признан виновным в убийстве.
Как установлено в суде, преступление совершено в квартире по ул. Ладыгина, где фигурант проживал вместе с матерью.
Во время совместного пьянствования между родственниками возникла ссора. Мужчина из личной неприязни трижды ударил близкую родственницу ножом. От ран и обильной кровопотери потерпевшая умерла.
Ещё до суда фигурант полностью признал вину и раскаялся.
За содеянное суд назначил ему 8 лет лишения свободы в колонии строгого режима.