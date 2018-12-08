Электрички Приморья переходят на зимний график

8 Дек. 06:06 2018-12-08T06:06:20+03:00

До конца декабря от Угольной до Владивостока по утрам будет ходить экспериментальная электричка с единым тарифом

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В Приморье вводится зимнее расписание пригородных электропоездов.

Небольшие изменения будут по следующим рейсам:

— с 11 декабря электропоезд № 6439, сообщением Смоляниново-Владивосток, будет отправляться в 5:9 (на 10 минут позже от текущего графика). Время отправления по всем остановкам вдоль маршрута также сдвигается на 10 минут. Прибытие во Владивосток в 7:50.

— с 9 декабря электропоезд № 6016, сообщением Ружино — Сибирцево - Владивосток, будет отправляться в 6:54 (на 7 минут раньше от текущего графика). Соответственно, время отправления по всем остановкам вдоль маршрута сдвигается на 7-8 минут. Время отправления по основным станциям: Шмаковка — в 7:32, Свиягино — 8:01; Спасск-Дальний — в 8:30; Мучная — в 9:07; Сибирцево — в 9:32; Уссурийск — в 9:34; Раздольное — в 11:06; Угольная — в 11:46; Вторая Речка — в 12:07. Прибытие в 12:21.

— с 11 декабря электропоезд № 6443, сообщением Артем 1 — Владивосток, будет отправляться в 6:16 (на 13 минут позже от текущего графика). Время отправления по всем остановкам вдоль маршрута также сдвигается на 13 минут. Прибытие во Владивосток в 7:27.

— с 10 декабря электропоезд № 6364, сообщением Уссурийск- Владивосток, будет отправляться в 6:44 (на 2 минуты раньше от текущего графика). Время отправления по всем остановкам вдоль маршрута также сдвигается на 2 минуты. Прибытие во Владивосток в 8:58.

— с 11 декабря электропоезд № 6342, сообщением Раздольное — Владивосток, будет отправляться в 6:00 (на 12 минут позже от текущего графика). Время отправления по всем остановкам вдоль маршрута также сдвигается на 12 минуты позже. Прибытие во Владивосток в 7:40.

Кроме того, с 9 декабря поезд сообщением Владивосток — Сибирцево - Новочугуевка будет отправляться от станции Владивосток в 22:22

(на 27 минут позже от текущего графика). Время отправления по основным станциям: Вторая Речка — в 22:41; Угольная — в 23:11; Уссурийск — 00:28; Сибирцево — в 02:29; Реттиховка — в 03:27; Арсеньев — в 04:56; Сысоевка — в 05:16; Варфоломеевка — в 05:35; Лимонник — в 06:07. Прибытие в Новочугуевку в 07:03.

Кроме того, компания-перевозчик напоминает, что с 10 декабря, по рабочим дням, в расписании появится «экспериментальная» электричка.

Для тех жителей пригорода, которые просыпаются раньше всех и спешат в город, компания-перевозчик запускает в тестовом режиме «раннюю пташку» — утренний рейс «Угольная-Владивосток». Электропоезд будет курсировать по 29 декабря включительно, по рабочим дням. Но главное преимущество именно этого рейса — единый тариф. Вне зависимости от протяженности маршрута стоимость проезда на любом участке пути этой электрички будет одна — 21 рубль.

Напоминаем, что стоимость проезда на всех остальных электропоездах от Угольной до Владивостока составляет 72 рубля, на экспрессе — 82 рубля.

В течение трех недель сотрудники «Экспресс Приморья» будут анализировать пассажиропоток этого рейса. Железнодорожники предлагают всем «ранним пташкам» пригорода, которые уже с утра спешат во Владивосток, принять участие в эксперименте и воспользоваться услугой.

Время отправления от станции Угольная — в 6:05, прибытие во Владивосток в 6:53 минуты. Время в пути — всего 48 минут.