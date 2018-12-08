2018-12-08T06:45:32+03:00
Происшествия

Мечтавший о мускулах приморец заказал в Сети запретные таблетки

В Уссурийске окончен суд по делу о контрабанде анаболиков
Игорь СОРОКИН
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фото - pixabay.comфото - pixabay.com
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Уссурийский районный суд вынес приговор приморцу, который признан виновным по статье УК РФ «Контрабанда сильнодействующих веществ».

Как установил суд, в августе приморец, зная, что препараты для увеличения мышечной массы содержат станазолол и потому их свободный оборот запрещен, по Интернету заказал у неизвестного такие таблетки.

Правоохранители изъяли препараты из оборота, когда почтовое отправление, оформленное на имя фигуранта, прибыло в Приморье.

В суде фигурант согласился с предъявленным ему обвинением, вину полностью признал, ходатайствовал о рассмотрении дела в особом порядке.

Признав подсудимого виновным, суд приговорил его к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком в полтора года. Сейчас приговор вступил в силу.

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