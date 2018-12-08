Центробанк упростит доступ приморцев к живым деньгам

8 Дек. 07:46 2018-12-08T07:46:57+03:00

Первые совместные шаги по повышению финансовой доступности в крае уже сделаны

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В муниципалитетах Приморья продолжится работа по повышению финансовой доступности для всех жителей края.

Соответствующую дорожную карту подписали врио губернатора Приморья Олег Кожемяко и начальник Дальневосточного отделения ГУ Центробанка Сергей Белов.

По документу, повышать финансовую доступность в Приморье будут еще два года. В частности, создадут краевую микрофинансовую организацию для предпринимателей, операторы связи обеспечат доступ большего числа населенных пунктов к Интернету.

По словам Сергея Белова, первые совместные шаги по повышению финансовой доступности в крае уже сделаны.

«В отдаленных поселках, где нет банкоматов и офисов банков, теперь можно снять наличные в магазинах через платежные терминалы на кассе», — сообщил он.

Кстати

Ранее администрация Приморского края заключила соглашения по повышению финансовой доступности с «Почта Банком».