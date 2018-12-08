Три приморца погибли из-за гулявшего по трассе пенсионера

8 Дек. 08:06 2018-12-08T08:06:55+03:00

68-летний пешеход получил сочетанную травму и был доставлен в реанимацию

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Полиция выясняет причину и обстоятельства автоаварии со смертельным исходом в Кировском районе Приморья.

В дежурную часть МО МВД «Лесозаводский» сообщили о дорожно-транспортном происшествии на 469-м километре автодороги Хабаровск-Владивосток.

На место происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекции, бригада скорой помощи.

Установлено, что 39-летний водитель Isuzu Elf двигался от Владивостока в сторону Хабаровска. У дома № 17 на улице Кировская в селе Руновка (469-й км автодороги Хабаровск-Владивосток) он сбил пешехода, находившегося на проезжей части.

По предварительным данным, пытаясь избежать наезда, водитель микрогрузовика потерял управление, съехал в правый кювет с опрокидыванием и наездом на дерево.

В результате водитель и двое пассажиров (28-летний молодой человек и 33-летняя женщина ) получили травмы, от которых скончались на месте.

68-летний пешеход получил сочетанную травму и был госпитализирован в реанимацию.

ДТП произошло в темное время суток, освещение отсутствовало. Стаж водителя составил 10 лет.

По факту ДТП идёт проверка. Назначен ряд исследований.